Der Kampf um die Köpfe

Bezirksmeister P 3 kommt aus Lauchhammer

Oberspreewald-Lausitz. Die Bezirksmeisterschaften der Kinder im Gerätturnen fanden auch in diesem Jahr in Forst statt. Ausrichter des Ereignisses war die SG Bademeusel und der Turnbezirk Lausitz. Dem Aufruf zum sportlichen Vergleich folgten die Vereine aus Burg, Bademeusel, Cottbus, Eisenhüttenstadt, Lauchhammer, Lübben, Peitz und Spremberg. Der TGV Lauchhammer 92 e.V. reiste mit 21 Mädchen und neun Jungen nach. Geturnt wird auch im Kinderbereich nach den Anforderungen des DTB. Dies bedeutet für Kinder bis zum 10. Lebensjahr, dass ein Pflichtprogramm zu turnen ist und für die Älteren ein Kürprogramm wie die "Großen". In den verschiedenen Altersklassen mussten sich die kleinen Turnerinnen und Turner an diversen Geräten beweisen. Die P3 unter der Leitung von Ramona Gutsche konnte ihre langjährige Siegesserie bei den Bezirksmeisterschaften fortsetzten, und sich sowohl als Mannschaft als auch im Einzel den Meistertitel holen. Aber auch die anderen Klassen unter Leitung von Dirk und Hartmut Janda (Jungen), sowie Edith Schär (P 4 und 5 weiblich), und Ines Steckbauer und Maren Hoffmann (P 5 und LK weiblich) konnten mit guten Leistungen überzeugen. Am Abend standen alle Ergebnisse fest. Und die besten sechs jeder LK-Stufe haben sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Der Verein schnitt wie folgt ab: In der P 3 wurde Stella Herz Bezirksmeister und Janina Johne erturnte sich Bronze und in der P 4 wurde Levi Jablonka sechster. In der P 5 erturnte sich Luca Alt Bronze und in der LK4 wurde Philipp Waffler Vizemeister. In der LK 4+ wurde Kevin Schreiber Vizemeister und Frances Pfeiffer kam auf Platz 5. In der LK 3 erturnte sich Zoe Hoffmann den 5. Platz und Jolina-Sofie Alt Platz 6. Bei den Mannschaftswertungen konnte der Verein überzeugen. Den ersten Platz erturnten sich die Mädchen der P 3 und die Jungen der P 5. Den zweiten Platz holten sich die Mädchen der P 5 und die Jungen der P 4. Die Mädchen der P 4 erturnten sich Platz 4 und die Mädchen der LK 4 erturnten sich Platz 5.

