Corona-Situation im Landkreis MeiÃŸen

Im Landkreis Meißen sind bislang 10.736 Personen positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Von diesen befinden sich 1.682 Personen in behördlich angeordneter Quarantäne. Gegenüber gestern sind 204 positiv getestete Personen hinzugekommen.

Es sind zudem gegenwärtig 637 Kontaktpersonen von positiven Fällen in behördlich angeordneter Quarantäne zu verzeichnen. Der 7-Tage-Inzidenzwert des RKI für den Landkreis Meißen beträgt heute 393,8.

Unabhängig vom Status der Quarantäne sind aktuell 191 Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Meißen als stationär aufgenommen erfasst. 22 von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt. 425 Personen sind insgesamt verstorben. Dies sind sechs weitere Verstorbene im Vergleich zum Vortag.

Terminbuchungen für die Corona-Schutzimpfung sind gegenwärtig online auf der Website https://sachsen.impfterminvergabe.de/ sowie in Kürze auch über die Telefon-Hotline 0800/0899089 möglich. Vorerst können nur Angehörige der Priorisierungsgruppe 1 einen Termin im Impfzentrum buchen. Dazu zählen über 80-Jährige, Beschäftigte ambulanter Pflegedienste und das Personal besonders betroffener Risikobereiche der ambulanten Versorgung.