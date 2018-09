Concours d’Élégance

Schwere Brandstiftung in Olbersdorf

Olbersdorf. Samstagnacht rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in Olbersdorf aus. Unbekannte hatten vermutlich mittels eines Brandbeschleunigers einen Restmüllcontainer in Brand gesetzt, der an der Fassade eines kombinierten Wohn-und Gewerbehauses stand. Der Container brannte dabei komplett ab. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, mussten die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr die gesamte Holzverkleidung des Gebäudes entfernen. Ein Feuerwehrmann der FFw Olbersdorf erlitt bei den Löscharbeiten eine leichte Brandverletzung, welche ambulant versorgt wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen vierstelligen Betrag beziffert. Ein Brandursachenermittler der Polizei kommt zum Einsatz und erforscht das Geschehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.