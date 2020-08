CDU fordert "Corona-Schwimmkurse" für Grundschüler

Mutmaßlicher Angriff deckt Drogenanbau auf

Weißwasser. Am späten Sonntagabend sind zwei Männer an der Bautzener Straße in Weißwasser in Streit geraten. Dabei stieß ein 19-Jähriger offenbar einen 21-Jährigen zu Boden. Der deutsche Tatverdächtige soll den am Boden Liegenden dann auch noch getreten haben. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Ordnungshüter suchten den Angreifer in seiner Wohnung an der Schweigstraße in Weißwasser auf. Dort nahmen die Uniformierten nicht nur die Personalien auf, sie fanden auch einen zum Drogenanbau ausgestatteten Raum und bereits keimende Marihuana-Pflanzensamen. Ein Drogentest bei dem Tatverdächtigen verlief positiv auf Amphetamine. Die Polizisten ermitteln nun wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Am späten Sonntagabend sind zwei Männer an der Bautzener Straße in Weißwasser in Streit geraten. Dabei stieß ein 19-Jähriger offenbar einen 21-Jährigen zu Boden. Der deutsche Tatverdächtige soll den am Boden Liegenden dann auch noch getreten haben.…

