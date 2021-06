Buchmesse in Radebeul

Fine Art Dissertations are basically academic papers that are written from scratch by academic writers for you and just you. The writers will write the thesis according to your requirements and specifications. In most cases, these custom papers are created by writing services on the Internet. It would not be a good idea to hire a freelance writer for this task. Freelancers dont have the Die Idee zur Buchmesse stammt noch aus dem vergangenen Jahr. Jedoch machte Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

argumentative essay purchase Thesis Statement Development dissertation in steganography dissertation chair problems In diesem Jahr startet nun im Rahmen des Kultursommers 2021 die Radebeul-Premiere einer Buchmesse und dazu gibt es noch einen besonderen Anlass: Der Notschriften-Verlag, der in Radebeul Zuhause ist, besteht seit 25 Jahren. Das ist für einen unabhängigen Verlag in Zeiten zunehmender Konzentration auf dem Buchmarkt bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Der Verleger und Autor Jens Kuhbandner setzt in seinem Programm mit „besonderen Büchern aus Radebeul“ den Schwerpunkt auf anspruchsvolle Regionalia mit Bildbänden, Romanen und Erzählungen, Lyrik und Reiseberichten. Bereits zum zweiten Mal konnte er seine Neuerscheinungen nicht auf der Leipziger Buchmesse präsentieren. In Erwartung des Neustarts der Messe im Frühjahr 2022 findet nun die „Radebeuler Buchmesse“ statt und bringt Verlage, Autorinnen und Autoren und ihre Leser zusammen.

Einige regionale Verlage wie z.B. der Sonnenblumen-Verlag Dresden, der Alwis-Verlag und der Notschriften-Verlag, sowie Angela Schöne und Grit Yildiz präsentieren von 11 bis 19 Uhr ihre neuesten Bücher und Kreationen.

Programm

11 Uhr Undine Materni „Teufelshuf und Himbeerbrause“ (für Kinder)

12 Uhr Heinz Kulb „Schaufenster Dresden – Geschichten zwischen Fußschweiß und Glatze“

15 Uhr Thomas Gerlach „Lyrik und Kurzprosa“

16 Uhr Buchpremiere: Andreas Freiberg „Freibergs Freiheit“ Literarisch-musikalische Zeitreise in die Welt der DDR-Rockmusik

Es musizieren: Dieter Beckert (u.a. Duo Sonnenschirm) und Tommy Lehmann (ex-Simple Song und Zwei Wege)

Der Eintritt ist frei.