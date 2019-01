BSW-Neueröffnung im sanierten Volkshaus

Einmal hinter die Berufs-Kulissen schauen

Sachsen. Seit Dienstag, 15. Januar, können sich Schüler und Schülerinnen wieder zur SCHAU REIN!- Woche der offenen Unternehmen Sachsen unter www.schau-rein-sachsen.de anmelden. Die sachsenweite Initiative bietet vom 11. bis 16. März Schülern ab der 7. Klasse der Oberschulen, der Gymnasien und Förderschulen die Möglichkeit, Einblicke in den Arbeitsalltag von über 170 Unternehmen und Institutionen aus dem Landkreis Meißen zu gewinnen und sich frühzeitig über Ausbildungs- und Studienangebote sowie berufliche Perspektiven in der Region zu informieren. SCHAU REIN! begleitet Jugendliche auf Ihrer Mission in die unbekannte Berufswelt und zeigt, was nach dem Schulabschluss berufliches kommen könnte. In der zweiten Märzwoche können sich Jugendliche und auch deren Eltern Unternehmen von innen anschauen und Berufe ganz praktisch kennenlernen. Weitere Infos unter... 12. März - SCHAU REIN!-Tag in Ebersbach Infos hier: www.bit.ly/2RJMn87 12. März - SCHAU REIN!-Tag in Gröditz Infos hier: www.bit.ly/2wZZuJS 13. März - SCHAU REIN!-Tag in Klipphausen/Wilsdruff Infos hier: www.bit.ly/2NBE0Iz 13. März - SCHAU REIN!-Tag in Meißen Infos hier: www.bit.ly/2QN9TA1 14. März - SCHAU REIN!-Tag in Lommatzsch Infos hier: www.bit.ly/2C9fVH4 14. März - SCHAU REIN!-Tag in Radeburg Infos hier: www.bit.ly/2DMtYVd 14. März - BiT Coswig/ Radebeul Infos hier: www.t1p.de/BIT-2019 SCHAU REIN! ist Sachsens größte Initiative zur Berufsorientierung. In keiner anderen Woche sind so viele Schüler auf den Beinen, um Unternehmen kennen zu lernen. SCHAU REIN! im Landkreis Meißen ist eine Veranstaltung der Agentur für Arbeit, des Jobcenters des Landkreises Meißen und der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH. So funktioniert die Online-Anmeldung: Schritt 1 – Registrierung Auf www.schau-rein-sachsen.de auf »Registrierung« klicken und die Eingabefelder ausfüllen. Anschließend auf »Weiter« klicken. Unter der Rubrik »Schüler« alle Eingabefelder füllen und auf »Jetzt registrieren« klicken. Innerhalb weniger Minuten wird eine E-Mail mit einem Aktivierungslink versandt. Diesen Link öffnen und die Registrierung ist abgeschlossen. Anschließend kann das Einloggen in die Datenbank erfolgen. Die Eltern müssen der Verarbeitung der Daten zustimmen. Schritt 2 – Angebote suchen und buchen Mit der Suchmaske können die Angebote nach Beruf, Branchen, Termin und Ort gesucht werden. Die Ergebnisse werden in einer Ergebnisliste angezeigt. Unter »Ansehen« sind alle Informationen zur Veranstaltung eingestellt. Durch einen Klick auf »Jetzt buchen« ist das Angebot verbindlich gebucht und unter »Merkzettel« gespeichert. Seit Dienstag, 15. Januar, können sich Schüler und Schülerinnen wieder zur SCHAU REIN!- Woche der offenen Unternehmen Sachsen unter www.schau-rein-sachsen.de anmelden. Die sachsenweite Initiative bietet vom 11. bis 16. März Schülern ab der 7.…