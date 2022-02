Blick hinter die Kulissen: Dr. Anita MaaÃŸ

Gestatten: »Mensa Matrix«

Die Mensa Reichenbachstraße heißt ab sofort »Mensa Matrix« – das wurde kürzlich bei der Preisverleihung zum Namenswettbewerb verkündet. Der Gewinner-Vorschlag stammt von Fiona Ebert, Studentin für Molekulare Biologie und Biotechnologie an der TU-Dresden, die sich dabei vor allem vom QR-Code-Design der neuen Innenausstattung inspirieren ließ. Insgesamt 95 Studierende und Mitarbeiter von Hochschulen und Studentenwerk beteiligten sich mit insgesamt 314 Namensvorschlägen an dem Wettbewerb. Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.