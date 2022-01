Besuch von Oberst Klaus Finck

Mach's gut, "Dixie" Dörner

Dresden. Es ist eine Nachricht, die nur schwer zu ertragen ist und die unfassbar schmerzt. Hans-Jürgen „Dixie" Dörner lebt nicht mehr. „Dixie" ist in der Nacht zum Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben.