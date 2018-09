Bau für Kinder geht weiter

Kleiner Aufwand, große Wirkung: In den vergangenen Wochen wurde ein Geräteschuppen an der Kita Pfiffikus e.V. errichtet. »Für uns hat dieser Schuppen eine große Wirkung und erleichtert uns enorm die tägliche Arbeit«, versichert Leiterin Karla Böhme. »Für unsere 130 Kinder haben wir viel Spielzeug und Gartengeräte im Einsatz und zum Konzept der Kita gehört auch, dass die Kinder ihr Spielzeug selbst holen und wieder einräumen können. Dafür wurden spezielle Regale und Beleuchtung eingebaut«, fügt sie an. Für 43.000 Euro (ohne Förderung) wurde das Gerätehäuschen mit einer Größe von 28 pm neu errichtet. Es wurde in der gleichen Erscheinungsart wie der gesamte Gebäudekomplexes gestaltet. »Die Kindereinrichtung bereichert das gesamte Wohngebiet Preuskerstraße und soll auch weiterhin entsprechend seines Konzeptes entwickelt werden«, so Oberbürgermeister Sven Mißbach.

Die Kita Sonnenkäfer e.V. am Schacht bekam mit Hilfe einer Förderung aus dem SAB Programm „Brücken für die Zukunft“ eine neue Fluchttreppe und verschiedene Verbesserungen beim Bandschutz und der Sicherheitsbeleuchtung.

Ebenfalls eine Anschaffung aus Sicherheitsgründen wurde am Siemens Gymnasiums Haus 2 umgesetzt. Mit der Förderung aus dem SAB Programm wurde in den Ferien ein barrierefreier Zugang am Haupteingang für 435.000 Euro realisiert. Damit ist die Schule behindertengerecht zugänglich. In einem vorgelagerten Anbau ist jetzt ein Fahrstuhl untergebracht. Außerdem wurden die brandschutztechnischen Anlagen wie Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungen eingebaut. Die Innenbeleuchtung wurde auf kostensparende LED Technik umgestellt.