Ausländerbeauftragter – und warum?

Bei welchen Entscheidungen haben Sie bereits eingegriffen, Herr Mackenroth? Wann werden Sie als Ausländerbeauftragter gefragt und welche Entscheidungsbefugnisse haben Sie in diesem Zusammenhang?

Als Sächsischer Ausländerbeauftragter habe ich – so mein gesetzlicher Auftrag – die berechtigten Belange der in Sachsen lebenden Ausländer zu wahren. In diesem Zusammenhang treffe ich keine Entscheidungen. Das ist Sache der zuständigen Behörden. Ich bin ja nicht Teil der Regierung und nicht für die Tagespolitik verantwortlich, sondern fungiere hauptsächlich als Vermittler wie auch als Ansprechpartner für die bereits im Freistaat lebenden Ausländer. Zudem bin ich Vorsitzender der Härtefallkommission. Hier kann ich dann gemeinsam mit meinen Kollegen in Einzelfällen entscheiden, ob wir dem Innenministerium vorschlagen, dass ein Ausländer weiterhin in Deutschland bleiben darf. Die dafür notwendigen Hürden sind hoch. So wenden sich zum Beispiel Arbeitgeber an uns, die ihre eingearbeiteten Mitarbeiter gerne behalten möchten.

Was haben Sie in der Funktion als Sächsischer Ausländerbeauftragter bisher konkret bewirkt?

Gesetzlich vorgegeben ist, dass ich dem Landtag jährlich einen Bericht über die Situation der in Sachsen lebenden Ausländer erstatte. Diesen geht es nach meiner Einschätzung in den letzten Jahren im Großen und Ganzen besser, von struktureller Fremdenfeindlichkeit kann in Sachsen nach meinen Beobachtungen nicht die Rede sein. Zum anderen bringe ich mich als Ausländerbeauftragter aktiv in die Gesetzgebung und in den politischen Diskurs ein. Das grundsätzliche Anliegen hinter den Ankerzentren habe ich zum Beispiel von Anfang an unterstützt. Ich habe dabei aber auch klar auf die Probleme bei der Umsetzung hingewiesen, denen von Anfang an entgegengewirkt werden muss. Bei mir landen oft auch reichlich verzwickte Fälle, die wir mit fachlichem Rat und durch das Zusammenbringen der beteiligten Stellen und Personen meistens einvernehmlich lösen können.

Sind Sie mehr Vermittler zwischen den Fronten der Vertreter einer Pro und Kontra-Flüchtlingspolitik und sind Sie nicht durch Ihre Parteizugehörigkeit bereits vorprogrammiert in den Entscheidungen?

Ich bin nicht nur nach dem Gesetz, sondern auch als Fachmann unabhängig. Trotzdem bin ich auch Mitglied meiner Partei, der CDU. Ich sehe mich tatsächlich oft als Vermittler. Wichtig ist mir dabei, zu betonen, dass es falsch wäre, meine Aufgabe auf die aktuellen Flüchtlinge zu verengen. Zu meiner Klientel gehören alle Ausländer in Sachsen, auch diejenigen, die schon länger hier leben. Zu beiden Gruppen gehören auch Wissenschaftler, Studenten, Künstler, Handwerker, Geschäftsleute und deren Angehörige. Viele dieser Menschen gehen einem Job nach, verdienen ihr Geld, zahlen brav ihre Steuern, meistens bereits über mehrere Jahre oder gar Generationen hinweg. Die Sorgen um die Flüchtlinge dürfen nicht die Arbeit für die große Gruppe der etablierten Ausländer überdecken. Die Flüchtlingspolitik ist demgegenüber Sache des Bundes, wird in Berlin gemacht und verantwortet. Dabei geht es nicht um Politik pro oder kontra Flüchtlinge, sondern um gute oder weniger gute Flüchtlingspolitik. Ich kann als Sächsischer Ausländerbeauftragter die Politik nur beraten oder auch kritisieren, wie ich dies in der Vergangenheit immer wieder getan habe. Ich habe jedoch eine klare Meinung: Unkontrollierte Zuwanderung halte ich für einen Fehler.

Wie können Sie neutral der Sache gegenüber sein, ohne bei der CDU anzuecken? Schaffen Sie dies immer?

Klar, ab und zu eckt man an, vorrangig bei anderen Parteien. Das liegt aber vor allem daran, dass ich zu vielen Themen eine klare Meinung habe und diese auch deutlich äußern kann. In der Sache bin ich neutral, denn am Ende geht es um den Freistaat und nicht um Parteien oder persönliche Befindlichkeiten. Da aber meine Aufgaben unter anderem auch in der Organisation des Zusammenlebens mit den bereits hier lebenden Ausländern zu finden sind, liegt mir ein offener und ehrlicher Austausch mit meinen Parteikollegen im Bund, die auf die Zuwanderung direkt Einfluss nehmen können, immer am Herzen. Dabei kann ich mit meiner Praxiserfahrung zur Versachlichung beitragen.