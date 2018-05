Ausbildung als glasklare Sache

Mehr als 12600 Schüler in Sachsen nutzten in diesem Jahr die Veranstaltungen der Initiative zur Berufsorientierung »Schau rein! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen«. Das ist bisheriger Rekord in den vergangenen zwölf Jahren.

Die Schüler hatten die Möglichkeit, sich direkt am jeweiligen Arbeitsplatz in mehr als 1600 Unternehmen in Sachsen über Berufe, genaue Tätigkeiten, Karrierechancen und die Anforderungen zu informieren. Die Firmen organisierten für die künftigen Azubis 4500 Veranstaltungen, um sie für ihr Unternehmen zu begeistern. »Die hohe Beteiligung von Schülern ab Klassenstufe 7 zeigt, wie wichtig die frühzeitige praxisbezogene Berufsorientierung für sie ist. Mit »Schau rein!« bekommen sie einen allerersten Einblick in die reale Berufswelt und können sich über die Aufgaben und Anforderungen vor Ort ein Bild machen. Die Unternehmen lernen ihren Nachwuchs kennen und können frühzeitig das Interesse potentieller Fachkräfte wecken«, sagt Martin Dulig, Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Diesen Erstkontakt nutzte auch die Schollglas Sachsen GmbH in Nossen. Der Betrieb wurde in diesen Tagen für einen besonders gelungen gestalteten Tag für Nachwuchskräfte ausgezeichnet. Damit gehört das Unternehmen mit drei Betriebsstätten in der Region zu zwölf Preisträgern, die sich besonders engagiert und ihre Berufsbilder für Schüler außergewöhnlich praxisnah und nachhaltig präsentiert haben. »Für uns ist es besonders wichtig, die Jugendlichen für unsere besondere Branche zu interessieren. Denn die wenigsten, die Mechatroniker, Prozessingenieur oder Technologe werden möchten, denken zuerst an einen Flachglasbetrieb«, gibt Holding-Geschäftsführer Heinrich Ostendarp zu bedenken.

Wichtiger Faktor »Mensch«

Künftig werde der Faktor »Mensch« immer größere Bedeutung im Unternehmen erlangen. Nur mit gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern und einem leistungsfähigen Maschinenpark kann sich ein Unternehmen gegen seine Mitbewerber am Markt langfristig erfolgreich durchsetzen. Schollglas ist dabei auf einem guten Weg. Innovationen in den Produktlinien und Anreize für die Mitarbeiter gehen Hand in Hand. So gibt es für Azubis eine Übernahmegarantie, wenn sie ihre Ausbildung gut abschließen und auch in Sachen Karriere kann es im Unternehmen mit einem späteren Meister- oder Studienabschluss für jeden ein Stück weitergehen.

Kontakte über Aktionen wie »Schau rein!« seien die erste Möglichkeit der Firmen, mit Schülern der Oberstufe und damit potenziellen Azubis auf Tuchfühlung zu gehen. Das wolle man auch bei Schollglas auf jeden Fall weiterhin nutzen, so die Ausbildungsverantwortliche Ina Reuß. Erstmals wurden neben engagierten Unternehmen auch zwölf sächsische Schulen für ihre praxisorientierte Arbeit ausgezeichnet – Die Oberschule Ebersbach gehört zu den Preisträgern aus dem Landkreis Meißen. Herzlichen Glückwunsch!

Neuer Termin

Die nächste »Schau rein!«- Aktion findet vom 11. bis 16. März 2019 statt.

Ab Herbst 2018 veröffentlichen Unternehmen ihre Angebote unter: www.schau-rein-sachsen.de

Interessierte Jugendliche können sich ab Januar 2019 dafür anmelden.

Video auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/WochenKurier.DresdenUmland