700 mal das Thema Â»StadtbahnÂ«

Sieben Kilo Cannabis sichergestellt

Ostritz. Den richtigen Riecher hatte am Sonntagvormittag der Einsatzzug der Polizeidirektion Görlitz, als er einen Transporter in Ostritz kontrollierte. Die Beamten stoppten den Iveco an der Görlitzer Straße. Zunächst stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am Vortag in Breslau verschwunden war. Der 30-jährige Lenker wurde zudem per Haftbefehl gesucht, hatte keine Fahrerlaubnis und stand unter…