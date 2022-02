5G Ausbau in MeiÃŸen

Der Netzbetreiber O2 bringt jetzt den 5G-Mobilfunkstandard auch nach Meißen. So wurde jetzt an der Nossener Straße ein neuen 5G-Standort errichtet. Weitere sollen im Zuge der laufenden 5G-Ausbauoffensive folgen.



Durch den neu in Betrieb genommenen 5G-Standort können Kunden ab sofort die Vorteile von 5G vor Ort nutzen. Dafür benötigen sie ein 5G-fähiges Smartphone und einen 5G-fähigen Mobilfunktarif. Im Rahmen seiner Netzausbau-Offensive treibt O2 die Erweiterung seines 5G-Netzes zügig voran. In den kommenden Monaten wird sich damit die 5G-Versorgung in der Region immer weiter verbessern.



Bis Ende 2022 will der Anbieter die Hälfte und bis Ende 2025 die gesamte Bevölkerung mit dem 5G-Standart versorgen. Dafür investiert O2 aktuell jährlich über eine Milliarde Euro in ein verbessertes Mobilfunknetz auch im Landkreis Meißen.

