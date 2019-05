4. »Mohliser KinderKreativTag«

Diebe auf frischer Tat ertappt

Bautzen. Zwei Gartenlaubendiebe sind am Sonntagnachmittag an der Hoyerswerdaer Straße in Bautzen auf frischer Tat ertappt worden. Der Pächter einer der Parzellen der Kleingartenanlage „An der alten Ziegelei" beobachtete einen Verdächtigen während seines Beutezuges, ergriff ihn kurzerhand und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten wenig später den Komplizen des Diebes ausmachen. Die anschließende Durchsuchung des Autos der Herren im Alter von 27 und 25 Jahren förderte überdies diverse Gegenstände zu Tage, die in der vergangenen Nacht aus insgesamt sechs Lauben derselben Gartengemeinschaft gestohlen worden waren. Der Wert der entwendeten Gegenstände belief sich hierbei auf circa 5000 Euro. Die Polizisten nahmen die beiden Diebe vorläufig fest. „Besonderer Dank gilt indes dem aufmerksamen Pächter, der durch seine Courage die Festnahme der Verdächtigen ermöglichte", teilt die Polizei mit. Bislang konnten die im Fahrzeug der Beschuldigten gefundenen Sachen noch nicht ihren jeweiligen Inhabern zugeordnet werden. Im Detail handelte es sich um eine Kettensäge, eine Werkzeugkiste und verschiedene elektrische Gartengeräte. Die Kriminalpolizei bittet daher die Eigentümer der betroffenen Gartenparzellen, sich mit dem Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591/3560 in Verbindung zu setzen.