Großenhain, die »freundliche Stadt im Grünen«, bietet künftig auch eine feste Anlaufstelle für echte Lebensretter.

Am 6. Juni eröffnen die Apotheke am Kupferberg und der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. (VKS) einen Typisierungsstützpunkt, um Blutkrebspatienten eine Chance auf ein neues Leben zu ermöglichen. Alle Einwohner Großenhains und umliegender Orte sind dazu herzlich eingeladen.

Wie entstand die Idee für einen Stützpunkt?

Wie einfach man sich mit zwei Wattestäbchen typisieren lassen kann, hat Frau Rehle bei der Eröffnung eines Typisierungsstützpunktes in Schwepnitz gesehen. Begeistert von der Idee an Blutkrebs erkrankten Menschen Hoffnung zu schenken, trat die Filialleiterin der Marien-Apotheke in Großenhain mit dem VKS in Kontakt. Auch Stefan Fuchs, Inhaber der Apotheke am Kupferberg und der Marien-Apotheke, war schnell an Bord. So kann man sich in der Apotheke in Zukunft problemlos vor Ort typisieren lassen.

Dafür werden Frau Rehle sowie ihre Kollegen und Kolleginnen am Tag der Eröffnung umfassend geschult und erhalten alle notwendigen Materialen vom VKS. Damit erweitert die Großenhainer Apotheke ihr Angebot um einen kostenfreien und lebensrettenden Service. Neben Medikamenten und gesundheitlichen Hilfsmitteln, stehen künftig also auch Wattestäbchen im Vordergrund. Der Stützpunkt gliedert sich in ein flächendeckendes Typisierungsnetzwerk des VKS ein. Diese Vernetzung soll jeder Person die Möglichkeit geben, in direkter Nähe durch einen kurzen Wangenabstrich zum potenziellen Stammzellspender zu werden.

Schnelle Hilfe ist dringend nötig

In Deutschland erhält alle 16 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Doch jeder, der zwischen 17 und 55 Jahre alt und weitgehend gesund ist, kann helfen. Die Typisierung ist kostenfrei. Informationen gibt es auf www.vks-sachsen.de

Der Verein

Der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. wurde 1997 gegründet und engagiert sich für die Aufklärung über Blutkrebs sowie die Suche nach passenden Stammzellspendern für Betroffene. Ziel ist es, neue potenzielle Spender zu gewinnen. Aktuell sind mehr als 110 000 Personen beim Verein registriert. Alle erfassten Gewebemerkmale werden in einem zentralen Register zusammengeführt, um global nach einer Passung zwischen Patienten und Spendern suchen zu können. Eine einmalige Typisierung genügt.

Was? Wann? Wo?

Was? Typisierungsaktion und erste Stützpunkteröffnung

Wann? Donnerstag, den 6. Juni, 14 bis 18 Uhr

Wo? Apotheke am Kupferberg Großenhain (Rostiger Weg 3b)