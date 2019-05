1. Gesundheitstag in Riesa

Keine Entscheidung »Am Sand«

Diera-Zehren. Gemeinderat vertagt Ansiedlungsthema in Nieschütz erneut - hält aber grundsätzlich am Vorhaben fest, dass selbst das Landratsamt ablehnt... Erneut gibt es keine Entscheidung über die Ansiedlungen neuer Eigenheime »Am Sand« in Nieschütz. Das Thema wurde bereits zum zweiten Mal von der Tagesordnung des Gemeinderates Diera-Zehren genommen. Zuviel sei noch unklar in Bezug auf das Bauvorhaben…