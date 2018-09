1. Baumesse RieBAU

Zimmis Einwurf – Nur im Märchen liegt Wahrheit

Dresden. Könnte es sein, dass kein Trainer zu Dynamo will? Aber nicht doch! Inzwischen ist ja einer da. Logisch ist es zwar nicht, dass eine komplette Länderspielpause für die Suche drauf ging. Die Optimisten werden sagen, dass es völlig richtig sei. Denn wie heißt es so schön: Drum prüfe lang, wer sich ewig bindet. Wichtig ist aber der kommende Auftritt in Regensburg. Und den muss die Mannschaft hinbekommen. Doch nicht der Trainer. Man könnte meinen: Den Auftritt in Lotte gegen Regensburg hat doch auch das Team zu verantworten. Also holen wir doch mal die Löw-DFB-Taktik raus. Nur nicht verlieren und alles nach hinten orientieren. Wenn das mal alles gut geht. Ging es beim netten DFB nicht. Da liegen doch die elektrischen Nachrichten um das die Welt interessierende Spiel gegen Peru offen herum wie die Nacktbader an einem Badesee. Da kann der Präsident sich noch so schick in einen teuren Anzug zwängen und immer wieder in die Kamera lächeln. Tja, es ist gerade das Märchen des Königs neuer Kleider, was uns allen vorgeführt werden soll. Wenn ich alleine an das wunderschöne Herz denke, was uns im Musentempel von München von Freikarteninhabern vorgeführt wurde. Vor dem schönen Nulltorespiel gegen die Franzosen. Da muss einer doch mit Schwung auf den Rasen laufen. So ist das halt bei Leuten, die in einer ganz anderen Welt zu Hause sind. Bitte nicht wecken. Wir träumen weiter. Ihr Gert Zimmermann Die Video-Kolumne "Zimmis Grätsche" von und mit Gert Zimmermann gibt's >>HIER<<

