Statt auf der Messe „denkmal“ wurden die Gewinner diesmal nur im Internet und per Newsletter bekanntgegeben. Der Freude in Zittau tut das aber keinen Abbruch. Beim sächsischen Citywettbewerb »Ab in die Mitte!« belegte die Stadt in diesem Jahr Platz eins. Damit fließen 30000 Euro in den Süden des Lankreises, die gibt’s als Preisgeld zur finanziellen Unterstützung der Projektumsetzung. Oberbürgermeister Thomas Zenker zeigt sich begeistert: „Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, gerade mit einem Beitrag der die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt für junge Menschen verbessern soll, den Titel zu holen. Das Preisgeld wird dem Projekt einen kräftigen Schub verleihen, da bin ich sicher.“

Die Idee zum Projekt „Ab in die Lücke“ stammt von Citymanager Stephan Eichner. Ziel ist die Umgestaltung einer Baulücke zu einem neuen Treffpunkt für Jugendliche im Stadtzentrum in den Sommermonaten. Stephan Eichner, die Wirtschaftsförderung, die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft und der Verein „Zittau lebendige Stadt“ entwickelten gemeinsam mit dem Zittauer Ortsverein des Deutschen Kinderschutzbundes, der seit drei Jahren das Jugendcafé X in der Böhmischen Straße betreibt, den Zittauer Wettbewerbsbeitrag. Die grafische Gestaltung der Wettbewerbstafeln stammt von Mario Heinke, Inhaber einer Werbeagentur in Zittau.

Alter Wettbewerbsbeitrag half bei neuer Bewerbung

Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs Architektur der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig und des Bachelorstudiengangs Ökologie und Umweltschutz der Hochschule Zittau/Görlitz hatten für den diesjährigen Beitrag während eines Workshops in Zittau mehrere Entwürfe zur Gestaltung einer verwilderten Baulücke erarbeitet. Der Workshop war das Ergebnis des Wettbewerbsbeitrages „Zittau gärtnert“ aus dem Jahr 2018. Zittau erhielt damals einen Preis zur wissenschaftlichen Begleitung seines Projektes durch Architekturprofessor Ronald Scherzer-Heidelberger von der HTWK Leipzig, der mit seinen Studenten den Landeswettbewerb „Ab in die Mitte! seit einigen Jahren unterstützt. Die Gestaltungsentwürfe der Studenten sind der Kern des Projektes, in dem weitere Aktionen zur Begleitung des Vorhabens beschrieben sind.

Die Stadt Zittau beteiligte sich in der Vergangenheit mehrfach am Citywettbewerb, gewann 2014 mit dem Konzept zur „Revitalisierung der Fleischbänke“ den zweiten Platz, erhielt 2018 zwei Sonderpreise für „Zittau gärtnert“ und im vergangenen Jahr einen Anerkennungspreis für das Projekt „Vorhang auf für die Innere Weberstraße“.