Bummi wird saniert

Es hat lange gedauert, aber jetzt kann es endlich losgehen. Die Kindertagesstätte Bummi in Hirschfelde kann saniert werden. Auch in den wenige Meter entfernten Hort „Naturdetektive“ wird investiert. „Wir kämpfen seit Jahren gemeinsam mit der Stadt darum, die Einrichtung sanieren zu können“, sagt Raik Urban, Geschäftsführer des Kita-Trägers, der Zittauer Kindertagesstätten gemeinnützige GmbH. Die Gesellschaft hat die Kita als eine von mehreren Einrichtungen im Jahr 2010 übernommen. Nach einer Analyse wurde schnell klar, dass etwa passieren muss. Man habe sich dann über verschiedene Programme um Fördermittel bemüht, aber viele Absagen bekommen, so Urban.

Jetzt hat es geklappt. Über das Programm „Vitale Dorfkerne“ bekommen Stadt und Träger 1,12 Millionen Euro. Der Rest der Investitionssumme von 1,497 Millionen wird aus Eigenmitteln der Stadt finanziert. Das Geld fließt aber nicht alleine in die Kita, über 400000 Euro werden in den nahe gelegenen Hort gesteckt. Starten sollen die Arbeiten an der Kindertagesstätte am 3. Juni. „Wir fangen mit dem Kellerumbau an“, erklärt Sebastian Kaus, Planer beim Ingenieurbüro I.H.R. aus Zittau. Der muss zunächst aus trockengelegt und gedämmt werden, bevor die Kellerräume saniert werden. In Zukunft beherbergt er die Garderoben und die Küche. Die arbeiten geschehen im laufenden Betrieb, was die ausführenden Firmen vor zusätzliche Herausforderungen stellt. „Wir haben das gut vorbereitet und freuen uns, dass es jetzt losgeht. Auch die Eltern stehen hinter uns“, sagt Kita-Leiterin Petra Lange.

Die Arbeiten am Keller sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden, bevor 2020 Erdgeschoss und Obergeschoss angegangen werden. Unter anderem werden die Gruppenräume saniert, einige Fenster getauscht und die Fassade erneuert. Ebenfalls bereits dieses Jahr, genauer mit Beginn der Sommerferien, starten auch die Arbeiten am Hort. Dort geht es vor allem darum, die aus den Sechzigerjahren stammenden Sanitäranlagen auf zwei Etagen zu erneuern. Bis November 2019 soll das geschehen sein. Die Arbeiten an der Kita werden dagegen bis Ende 2020 dauern.