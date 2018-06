Wunsch erfüllen, Sterne sammeln

„Narrenschiff“ macht in Pirna fest

Pirna. Am 30. Juni/1. Juli lädt Pirna zum „Tag der Kunst“ einDie Altstadt Pirnas mit ihren romantischen Gassen verwandelt sich am 30. Juni/ 1. Juli wieder in ein riesiges Ausstellungsgelände. Im Stadtmuseum, in den Bastionen der Festung Sonnenstein, in der Alten Feuerwache, im Kuratorium Altstadt Pirna…

