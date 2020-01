Marion Eckardt, Jens Kittan und Sebastian Mietsch brauchten einige Zeit, ehe alle Pfandbons eingescannt waren. Die drei Mitarbeiter des Kauflands in Weißwasser hatten die Spendenbox am 21. Januar geleert. Da wussten die Kollegen aus Hoyerswerda und Senftenberg schon, was in ihren Kaufland-Filialen zusammengekommen war.

Wie schon 2018 hatte Kaufland auch im vergangenen Jahr zusammen mit dem Verein Herzenswünsche Oberlausitz eine Spendenaktion gestartet. Über sieben Wochen lang konnten die Kunden der Kaufland-Filialen in Weißwasser, Senftenberg und Hoyerswerda ihren Pfandbon in eine Box werfen und damit dem Verein helfen. Bei der ersten Aktion im Jahr 2018 waren über 900 Euro zusammengekommen. Damals war aber nur die Filiale in Weißwasser dabei. Dass die Spendensumme diesmal höher ausfallen würde, war also klar. Trotzdem hat das Ergebnis alle beteiligten umgehauen. 4.160, 58 Euro waren am Ende in Form vom Pfandbons in den drei Spendenboxen gelandet und kommen jetzt dem Verein zugute. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Denn mancher hatte auch einfach Bargeld eingeworfen. „Ein Wahnsinnsergebnis. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es freut uns, dass die Menschen uns so ein großes Vertrauen entgegenbringen“, sagt Silko Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

14 Herzenswünsche erfüllt

Das Geld wird der Verein einsetzen, um auch in Zukunft schwerkranken Kindern Herzenswünsche zu erfüllen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 14. So durfte beispielsweise die 16-jährige Julia aus Zittau zum Wrestling nach Erfurt, der 13-jährige Gustav durfte mit seiner Mutter die Körperwelten in Berlin besuchen und der 4-jährige Söhnke darf in diesem Jahr einige Runden in einem Rennbuggy mitfahren.

Als die Spendenaktion Ende vergangenen Jahres startete, spielte der Verein noch mit dem Gedanken, von dem Geld spezielle Technik anzuschaffen. Ein Laptop und eine Kamera sollen ermöglichen, dass Kinder auch während eines Krankenhausaufenthalts am Schulunterricht teilnehmen können. Die Mitschüler kümmern sich im Klassenzimmer um die Kamera und das Kind im Krankenhaus bekommt über den Laptop alles mit. „Wir haben inzwischen mit unserem Partnerverein aus Berlin (Kolibri Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland e.V., Anm. d. Red.) gesprochen. Die besitzen solche Technik. Wir arbeiten jetzt daran, dass wir sie auch hier zur Verfügung stellen können, wenn sie gebraucht wird“, erklärt Hoffmann. Und da das Geld nicht in besagte Technik fließen muss, kann es der Verein in weitere Herzenswünsche investieren.

Spendenkonto

Die Pfandbon-Aktion wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Wer den Verein schon vorher unterstützen will, kann das per Spende an folgendes Spendenkonto tun: