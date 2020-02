Stölzle räumt mehrere Auszeichnungen ab

Schlemmerabend abgesagt

Hoyerswerda. Globus hat aufgrund der Entwicklung der Infektionen mit dem Coronavirus die Entscheidung getroffen, den Schlemmerabend im Globus SB-Warenhaus Hoyerswerda am 07.03.2020 abzusagen. Die Kunden können ihre Eintrittskarten ab sofort an der Information im SB-Warenhaus zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurück.