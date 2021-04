Region WeiÃŸwasser: Kirchen erinnern an Coronaopfer

Accounting Research Paper Ideas - Qualified writers engaged in the company will fulfil your paper within the deadline Why be concerned about the dissertation „Zeit zur Klage – Raum für Hoffnung“ - Unter dieses Thema haben die christlichen Kirchen den Corona-Gedenktag am 18. April 2021 gestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zu diesem Gedenktag auf und sagte dazu: „Als Bundespräsident halte ich es für sehr wichtig, dass wir innehalten, um gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen von den Verstorbenen in der Zeit der Pandemie, auch von jenen, die nicht dem Virus zum Opfer gefallen sind, aber genauso einsam gestorben sind.“

Dieses wichtige Anliegen wollen die christlichen Kirchen in der Region Weißwasser mittragen und öffnen am Sonntag die Kirchen von 15 bis 18 Uhr, um allen Menschen eine Zeit der stillen Klage zu ermöglichen. „Gleichzeitig wollen die Gemeinden aber auch einen Raum für Hoffnung schenken", teilt Pfarrer Michael Noack aus Weißwasser mit. „Es wird dazu eingeladen, der an Covid-19 Verstorbenen zu gedenken, besonders der über 1.000 Verstorbenen aus unserem Landkreis, aus unseren Familien und Freundeskreisen, aus unseren Gemeinden."

Die christlichen Gemeinden tun dies auch in der Trauer um den evangelischen Pfarrer Martin Zinkernagel, der ebenfalls an Covid 19 verstorben ist. Vor einem Jahr sagte er über das Osterfest, das Fest der Auferstehung: „Die Botschaft bleibt doch dieselbe. Vielleicht wird sie sogar noch wichtiger, weil es uns nicht so gut geht.“ Der Pfarrer der katholischen Gemeinde, Michael Noack, meint: „Als Christen glauben und wissen wir, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Beginn des Lebens in der Herrlichkeit Gottes. Diese unsere Hoffnung wollen wir allenweitergeben, die in diesen Tagen voller Trauer sind.“

Folgende Kirchen sind an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr geöffnet:

Kirche Ort Adresse

Evangelische Kirche Bad Muskau Berliner Str. 24

Katholische Kirche Bad Muskau Berliner Str. 26

Evangelische Kirche Gablenz Dorfstr. 34

Evangelische Kirche Krauschwitz Kirchstraße 7

Evangelische Kirche Schleife Friedensstraße 66

Adventistische Kirche Weißwasser Eisenbahnstraße 7

Evangelische Kirche Weißwasser Kirchstraße 2