Polizei dankt umsichtigen Bürgerinnen

Eine Bewohnerin der Heinrich-Heine-Straße sah in den vergangenen Tagen ein Damenrad in ihrem Treppenhaus, das ihr völlig fremd war. Da sie in der Zeitung von einem Fahrraddiebstahl gelesen hatte, schaltete sie die Polizei ein. Und tatsächlich: Es handelte sich um das schwarze Rad, das am Wochenende an der Schillerstraße gestohlen worden war. Polizisten sicherten Spuren an dem Rad, dann erhielt es die Eigentümerin zurück.

Am Wiesensteg sorgte sich eine Anwohnerin offenbar um einen Nachbarn, weil dessen Balkontür den ganzen Donnerstag lang offenstand. Dies machte die Frau stutzig, also verständigte sie die Polizei. Wie sich herausstellte, war der 78-jährige Nachbar in seiner Wohnung und benötigte dringend medizinische Hilfe. Rettungskräfte brachten den Senior umgehend ins Krankenhaus.

Die Polizei bedankt sich bei den Frauen für ihr umsichtiges Verhalten.