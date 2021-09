Neue Naturschutzstation stellt sich vor

We, a premium online dissertation writing service, always believed that only work that is delivered on-time is actually of any worth to the students who contact us for http://www.erlebnisparadies.at/?hec-research-papers. Therefore, do not worry! Our team members are all graduates from some of the most prestigious universities across the country; thus, they are well Der Tag der offenen Tür ist in der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser schon Tradition. Auch in diesem Jahr werden wieder Mitglieder und Freunde sowie alle von 0 bis 99 Jahren eingeladen, wenn auch etwas später als üblich. Denn die Veranstaltung wurde wie schon 2020 coronabedingt in den Herbst verlegt. Sie findet diesmal am 11. September statt. Los geht’s 14 Uhr.

Diesmal wartet auf die Besucher eine Besonderheit. „Der Tag der offenen Tür wird in diesem Jahr zum Anlass genommen, die Anfang des Jahres ins Leben gerufene Naturschutzstation Muskauer Heide öffentlich vorzustellen", informiert Bernd Frommelt, der Leiter der Station Junger Naturforscher und Techniker. In enger Zusammenarbeit mit der NABU Regionalgruppe Weißwasser, der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises (UNB) und der Landesstiftung Natur-und Umwelt (LaNU) will man Ansprechpartner für jeden Bürger der Region sein.

„Mit einem kleinen Programm werden die jungen Naturwächter auf die Gründung der Naturschutzstation einstimmen. Die Naturschutzstation stellt sich mit Naturquiz und Kreativem mit Naturmaterialien vor und auch zahlreiche Partner wie der Geopark Muskauer Faltenbogen und die Bildungsstelle Wolf sind dabei", teilt Bernd Frommelt mit.

Zum Programm gehört auch wieder der Weißwasseraner Roboterwettbewerb als Geschicklichkeitswettbewerb mit von der Station bereitgestellten Robotern. Beim Experimentieren in der „Forscherkiste“ wird der Frage „Wie funktioniert die Welt?“ nachgegangen. Das Projekt „Unsere Welt- heute und morgen“ knüpft daran an, hier wird diesmal gesunde und richtige Ernährung thematisiert. Am Schiffchenteich lassen die Schiffsmodellbauer ihre Exponate zu Wasser. Einen Blick auf die Zukunftspläne der neuen „Stiftung Station Weißwasser“ kann man in der Bauhütte werfen.