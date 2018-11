Förderpreise für Taucher und Basketballer

Für die „Großen Sterne des Sports“ in Silber reichte es in diesem Jahr für keinen Verein aus dem Landkreis. Doch bei dem Wettbewerb werden auch Förderpreise vergeben. Über die konnten sich ein Görlitzer und ein Weißwasseraner Verein freuen. Sowohl der TSC „Aqua-Team“ aus Weißwasser als auch der Görlitzer BC Squirrels erhielten einen der mit 500 Euro dotierten Förderpreise. Die Taucher aus der Glasmacherstadt wurden für ihr Projekt „Alle in einem Boot“ ausgezeichnet, die Basketballer aus der Neißestadt erhielten den Preis für die Maßnahme „Wir für hier“. Der dritte Förderpreis ging an den BSC Freiberg, ausgezeichnet für das Fußball-Projekt „Team International“.

Sterne gehen nach Chemnitz, Leipzig und Wiedemar

Der Sportverein „Miteinander statt Gegeneinander“ ist in diesem Jahr der Gewinner des „Großen Stern des Sports“ in Silber in Sachsen. Die Chemnitzer wurden im Oktober von den Volksbanken Raiffeisenbanken des Landes in der Staatskanzlei für ihr Projekt „Chemlympics“ ausgezeichnet. Platz zwei ging an den 1. FC Lokomotive Leipzig für ein Projekt im Blindenfußball und über Platz 3 freute sich der Verein Shintai Wiedemar, ausgezeichnet für Projekte unter dem Motto „Eine kleine Gemeinde wird fit!“.

„Sachsens Sportvereine sind als größte Bürgerorganisation im Freistaat auch ein wichtiger Baustein für ein mit Leben gefülltes Wir-Gefühl in unserer Gesellschaft. Sportvereine schaffen für Jung und Alt wichtige soziale Strukturen neben dem Familien- und Freundeskreis. Besonders hervorzuheben sind ihre Integrationskraft und ihre Fähigkeit, auf gesellschaftliche und demografische Herausforderungen flexibel mit vielseitigen Angeboten reagieren zu können. Mit den silbernen ‚Sternen des Sports‘ zeichnen wir Sportvereine aus, die sich mit ihren innovativen Projekten für die Gesellschaft engagieren. Damit signalisieren wir, dass sich ihr beherzter Einsatz in jeglicher Hinsicht auszahlt und Nachahmung sich lohnt“, so Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Innern.

Über die Sterne des Sports

Die „Sterne des Sports“ sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie zeichnen Sportvereine und ihre vielen ehrenamtlichen Helfer für ihr gesellschaftliches Engagement aus. Mit ihren Angeboten fördern sie Kinder und Jugendliche, tragen zum Schutz der Gesundheit bei, unterstützen Familien oder dienen einem besseren Miteinander. Es sind große Leistungen, die leider immer noch viel zu wenig öffentliche Anerkennung finden. Die „Sterne des Sports“ würdigen diese.

Alle Nominierten für die „Sterne des Sports“ in Silber sind Preisträger des „Großen Stern des Sports“ in Bronze und haben sich somit über einen Sieg auf lokaler Ebene für den Wettbewerb auf Landesebene qualifiziert.