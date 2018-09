Erfolgreiche Titeljagd

Am 18. August fand in der Walther Arena Berlin beim PSV Olympia der Berlin Cup im Sportschießen statt. Das Teilnehmerfeld war breit gefächert, die Starter kamen aus Brandenburg, Berlin, Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auch aus Weißwasser waren Schützen vor Ort. Vom Weißwasseraner Schützenverein starteten drei Jugendliche in den Klassen Schüler und Junioren. Für den Verein aus der Glasmacherstadt war es ein sehr erfolgreicher Wettkampf, denn alle drei Starter errangen Platzierungen.

Sara Starik holte bei den Junioren den 1. Platz mit dem Kleinkalibergewehr 60 Schuss liegend mit 577 von 600 möglichen Ringen. Marie Blasek gewann ebenfalls den 1. Platz bei den Schülerinnen in der Disziplin Druckluftgewehr stehend mit 191 von 200 Ringen und Johann Jansen schoss bei den Schülern mit dem Druckluftgewehr 20 Schuss stehend mit 177 von 200 möglichen Ringen sein bisher bestes Wettkampfergebnis und holte den 2. Platz.

Dieser Wettkampf war nochmal ein Gradmesser vor den Deutschen Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende in München stattfanden. Der Trainer Jörg Schröter war stolz auf die Ergebnisse. Die Sportler hatten genau das umgesetzt was sie in Weißwasser trainieren. In den vergangenen Wochen wurde drei Mal die Woche trainiert, da sich Sara und Marie bei den Landesmeisterschaften im Sommer für die Deutschen Meisterschaften in München qualifiziert hatten. Beide sind im Landeskader und starteten dort in mehreren Gewehrdisziplinen.

Deutsche Meisterschaft in München

Auch bei den Deutschen Meisterschaften schlugen sich die Weißwasseraner Schützinnen hervorragend. Sara Starik, die erst seit diesem Jahr in der Jugendklasse mit dem Kleinkalibergewehr schießt, holte bei KK liegend einen hervorragenden 21. Platz bei 66 Startern und landetet bei KK Dreistellung 3x20 Schuss bei von 12 Grad und Dauerregen im oberen Mittelfeld des 116-köpfigen Teilnehmerfeldes.

Marie Blasek gewann am Freitag mit dem Luftgewehr im Dreistellungskampf 3x20 Schuss den 1. Platz. Mit 589 von 600 möglichen Ringen schoss sie sich an die Spitze der 91 Teilnehmerinnen und wurde damit neue Deutsche Meisterin.

Am Sonntag ging es für Marie noch einmal in die Wettkampfhalle. Da fand der traditionell am stärksten belegte Wettkampf Luftgewehr 20 Schuss stehend statt. 172 Starterinnen nahmen daran teil. Nach dreiStunden stand es fest. Marie stand mit 202,1 Ringen auf den 8. Platz. Mit ihren beiden Mannschaftskameradinnen die aus Lübben und Frankfurt stammen und in Kooperation für Werder starten, holten Sie in der Mannschaftswertung nach einer Silbermedaille am Freitag bei diesem Wettkampf zum Abschluss noch einmal Gold.