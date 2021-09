GPS-Signal fÃ¼hrt zu gestohlenem Transporter

http://www.bachwoche.de/?english-paper-ssc-2013 Writing Assistance to Save Your Money. A dissertation is not a paper which can be written over one or two nights, so when the deadline for your thesis is close, you might consider getting additional help. We all need to rest to avoid exhaustion; we also have other responsibilities apart from studying, even if by studying we understand dissertation or thesis paper writing Mehrere Streifen haben am zeitigen Sonntagmorgen einen gestohlenen Transporter an der A4- Anschlussstelle Nieder Seifersdorf gestoppt. Der Eigentümer des Fiat aus Berlin hatte sein Fahrzeug in der Nacht als gestohlen gemeldet. Das mit GPS ausgestattete Fahrzeug fuhr in Richtung Polen. Beamte der Reviers Bautzen und des Autobahnpolizeireviers entdeckten den gesuchten Ducato in der Nähe der Anschlussstelle Weißenberg. Die drei Streifen setzten sich vor, hinter und neben den Transporter und brachten den Lenker dazu, die nächste Abfahrt in Nieder Seifersdorf zu nehmen. Dort klickten die Handschellen bei dem 27-jährigen Fahrer.

Es stellte sich heraus, dass der Pole unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Ein Test zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Es folgte eine Blutentnahme. Eine Fahrerlaubnis besaß der Beschuldigte ebenfalls nicht. Im Ducato fanden die Polizisten die Originalkennzeichen. Am Fiat waren polnische Nummernschilder angebracht.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit auf das Görlitzer Revier. Dort behandelten sie ihn erkennungsdienstlich, fertigten Fotos, nahmen Fingerabdrücke und eine DNA-Probe. Der Mann wird sich jetzt aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen sowie der Urkundenfälschung zu verantworten haben.