Theatereinweihung bringt Geld für Spielplatz

In Kunnersdorf stand am 14. September ein Fest an. Zum einen wurde der Ort 710 Jahre alt, zum anderen sollte an diesem Tag das neu entstandene Heckentheater eingeweiht werden. Im Laufe der Vorbereitungen kam eine Idee auf: Könnte man die Party nicht zur Benefizveranstaltung machen und so direkt noch etwas Gutes tun? »Die Ideengeber dazu waren die Musiker der Gruppe Madrigal«, erzählt Organisator Detlef Heidrich. Mit tatkräftiger Unterstützung aus dem ganzen Ort wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt, bei dem auch Madrigal, Schlagersängerin Nicci Schubert und die Akkordeongruppe Heider auf der Bühne standen. Ohne Gage. Daneben gab‘s unter anderem Enten-Bingo, Kittelschürzenmodenschau und Trödelstände.

Knapp 3000 Euro für den Spielplatz

So kamen letztlich 2963 Euro zusammen, die schließlich am 9. Oktober der Kita des Ortes übergeben wurden. »Die Eröffnung des Heckentheaters war für uns alle ein unerwartet großer Erfolg«, sagt Organisator Detlef Heidrich. Die ganze Veranstaltung sei ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, dass nur durch das Engagement der vielen Helfer möglich war. So sieht es auch Bürgermeister Bernd Kalkbrenner: »Das Feedback zu der Veranstaltung war sehr positiv. Die Leute wollen, dass wir das wiederholen. Ein ganz herzlicher Dank an alle, die sich beteiligt haben.«

Das eingenommene Geld wird in den Spielplatz der Kita Sonnenhügel investiert, der komplett erneuert werden soll. Natürlich wolle man die Summe noch mit »Fördergeldern veredeln«, so der Bürgermeister.

Die Idee für das Heckentheater hatte Bernd Kalkbrenner von einem Besuch des Schlosses Belvedere in Weimar mitgebracht. Die Gemeinde bewarb sich anschließen beim Ideenwettbewerb der »Sächsischen Mitmach-Fonds« und überzeugte die Jury. Dafür gab’s für den Bau des Naturtheaters 4850 Euro vom Freistaat.