Ungewöhnlicher Besuch: Ein Känguru in Kollm

Kollm. Kollm, ein beschaulicher Ortsteil Quitzdorfs am See im Landkreis Görlitz, beherbergt wohl seit jeher verschiedene Arten von einheimischen Geschöpfen. Hochgewachsene Beuteltiere hingegen sind hier selten zu finden. Nicht schlecht staunten daher am Montagnachmittag zwei Herren, die ein Känguru in der Nähe der Straße Zum Weinberg erblickten. Das hüpfende Langbein war ungefähr einen Meter groß und kauerte auf einem Feld am Rande des Weges. Alarmierte Polizisten stießen kurz darauf zu den Beobachtenden. Wenig später baten sie den Tierpark in Görlitz um Hilfe, der seinen Direktor nebst Kuratorin entsandte. Der geschäftsführende Tierarzt konnte im Beisein seiner Frau den springenden Besucher schließlich am frühen Abend in Obhut nehmen und in den Görlitzer Tierpark bringen. Das Känguru verlebt nunmehr eine behütete Zeit inmitten zahlreicher Artgenossen. Indes hat das Polizeirevier Görlitz noch nicht herausgefunden, woher das grundsätzlich in Australien und Ozeanien heimische Tier stammt. „Es ist keines von unseren Tieren“, sagt Tierparkdirektor Dr. Sven Hammer. Die Bevölkerung wird daher um Mithilfe gebeten. Wessen Känguru sich offenbar nicht mehr an seinem Platz befindet oder wer sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581/6500 in Verbindung zu setzen.Kollm, ein beschaulicher Ortsteil Quitzdorfs am See im Landkreis Görlitz, beherbergt wohl seit jeher verschiedene Arten von einheimischen Geschöpfen. Hochgewachsene Beuteltiere hingegen sind hier selten zu finden. Nicht schlecht staunten daher am…