Feuerwehr feiert Jubiläum

Leuba. 49 Mitglieder, davon 10 in der Jugendfeuerwehr, zählt die Freiwillige Feuerwehr Leuba momentan. Genug Hände sind also da, die beim Festwochenende zum 125-jährigen Jubiläum der FFw mit anpacken können. Vor etwa anderthalb Jahren begannen die Planungen, wurden erste Ideen gesammelt. Ohne Unterstützer könnte die Feuerwehr das Fest aber nicht stemmen. „Eigentlich hilft das ganze Dorf mit und auch aus den Nachbargemeinden packen viele Leute mit an", sagt Wehrleiter Frank Kretschmer. Auch bei der Sponsorensuche war man erfolgreich. Dem Festwochenende vom 29. Juni bis 1. Juli steht also nichts mehr im Weg. Einer der ersten Programmpunkte dürfte die Kameraden besonders freuen. Am Freitag wird das neue Fahrzeug der Feuerwehr feierlich übergeben. Neben dem TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) verfügt die Feuerwehr seit kurzem über einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). Der wurde gebraucht gekauft, von der Gemeinde mit Hilfe von Fördermitteln finanziert, nach den Wünschen der Feuerwehrleute ausgestattet und bietet Platz für neun Einsatzkräfte. Zum Programm gehört auch der Festumzug am Sonntag. Der startet 13.30 Uhr am Wasserwerk (Ortseingang aus Richtung Görlitz kommend). Dazu muss die B99 für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist natürlich ausgeschildert. „Der Umzug ist thematisch in zwei Teile geteilt", verrät FFw-Mitglied Frank Blumrich. Es wird einen Teil mit der Feuerwehrgeschichte und einen mit der Heimatgeschichte des Ortes geben. 38 Bilder hat Frank Blumrich auf der Planungsliste für den Umzug stehen. Eingeladen sind zum Festwochenende viele Wehren aus den Nachbarorten. Wehrleiter Frank Kretschmer schätzt, dass 10 bis 15 der Einladung folgen werden. Programm zum Festwochenende Freitag 18 Uhr – Festsitzung im Festzelt mit Fahrzeugübergabe und – weihe ca. 19.30 Uhr – Bierprobe mit Live-Musik von Dr. Taste Samstag 10 Uhr – Festgottesdienst in der Kirche Leuba mit Verabschiedung des Pfarrers 14 Uhr – Gaudiwettkämpfe der Jugendfeuerwehren + Flohmarkt von Kindern für Kinder (bis 16.30 Uhr) 15 Uhr – Wasserball für Einsatzkräfte 19 Uhr – Tanz im Festzelt mit Live-Band „Compact" ca. 22.30 Uhr – Feuerwerk Sonntag Mittagessen aus der Gulaschkanone 13.30 Uhr – Großer Festumzug durch den Ort im Anschluss – Platzkonzert mit den Schlegler Blasmusikanten, Technikschau mit Vorführungen 18 Uhr – Disco mit der Soundambulance Am ganzen Wochenende: Festplatzbetrieb mit Autoscooter, Adlerschießen, Preiskegeln, Schießbude, Ponnyreiten, Kinderkarussel, Hüpfburg, Bierkistenstapeln u.v.m.

