WochenKurier: Wie entstand die Idee zum Rodelcup?

Sandra Trebesius: Die Idee entstand im Rodelpark in Oderwitz. Und natürlich lässt sich ein Projekt wie dieses nicht allein stemmen. Da braucht es Partner in der Region. Wir als ZVON sind angesprochen worden, ob wir dieses Projekt unterstützen. Bereits in der Vergangenheit haben wir hin und wieder mit der Rodelbahn zusammengearbeitet und z.B. am Komm`Rum Tag gemeinsame Sache gemacht. Der Rodelpark hat eine relativ gute Bus- und Zuganbindung und eignet sich hervorragend als Ausflugsziel für Gäste und Einheimische, die ohne Auto unterwegs sein möchten und natürlich für die Kinder, die keine andere Möglichkeit haben.

Für wen ist der Rodelcup gedacht, was soll er bewirken?

Der Rodelcup richtet sich an Sportvereine aus der Region. Es soll Spaß und der Zusammenhalt zwischen den Altersgruppen in den Vereinen im Mittelpunkt stehen. Uns ist vor allem die Nachwuchsarbeit der Vereine wichtig. Viele Schüler müssen täglich lange in der Schule und im Schulbus sitzen. Da ist der sportliche Ausgleich in der Freizeit umso wichtiger. Damit die Kids auch zu ihrem Verein kommen, haben wir schon lange in die Schüler-Abo-Monatskarten das Flexx-Ticket integriert. Damit kann der Schüler dann nach 12 Uhr abseits des Schulweges unterwegs sein und z.B. zum Sportverein fahren. Und: wer im Verein aktiv ist, ist eher an die Region gebunden und bleibt langfristig vielleicht auch in der Region.

Was gibt’s zu gewinnen?

Es geht natürlich um die Ehre… Nein Spaß beiseite. Viele Firmen aus der Region unterstützen den Cup und stellen attraktive Sachpreise und sogar Geldpreise zur Verfügung. Dem Gewinner winken 1.000 Euro für die Vereinskasse.

In diesem Jahr richtet sich der Cup nur an Sportvereine, treten beim 2. Cup auch andere Vereine an?

Im ersten Anlauf haben wir uns dazu verständigt, erst einmal Sportvereine in der Region anzusprechen. Zunächst muss das Konzept einmal testweise laufen. In der Theorie ist es einfach zu planen, wie lange das Event dauert. Ob das dann in der Praxis auch so läuft, werden wir sehen. Deshalb wollen wir nicht zu groß anfangen. Denkbar ist eine Ausweitung über die tschechische Grenze hinaus. Schließlich ist die Anbindung dahin wunderbar und mit dem EURO-NEISSE-Ticket haben wir für die Vereine auch ein gutes Angebot für die Anreise.

Wo engagiert sich der ZVON noch neben dem Rodelcup?

Der ZVON unterstützt den Eissport in Weißwasser und hat eine Kooperation mit dem ENSO-Läufercup sowie dem Kreissportbund Bautzen. Einzelne Veranstaltungen unterstützen damit, dass wir sie bewerben. Uns ist wichtig, dass wir Gesicht für die Region zeigen und den Öffentlichen Nahverkehr ins Gespräch bringen. Fridays for future geben uns recht, dass umweltbewusste Mobilität bei der jungen Zielgruppe eine sehr gute Chance hat. Und unser ZVON-Slogan lautet: Wir bewegen die Region. Dieser Spruch gilt in dem Fall doppelt.

Anmeldung

Den Anmeldebogen finden sie links oben als Download. Das ausgefüllte Formular einfach per Mail an marketingberatung@gmx.net oder per Post an Marketing- und Medienberatung, Bergstraße 15, 02794 Leutersdorf schicken.