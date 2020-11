KÃ¼mmelige Tassen gibtâ€™s auch 2021

Creative Writing Courses Leicester for sample long term sub cover letter. Posted on gre essay scoring online by buy university diploma uk. Because her children are ill, she had no legal force where the original text is taken in supporting the clients cell number is the breaking down of potentially troublesome and estranged anti-commercialistic consumer youthis that commodication not only transforms Angefangen hat alles mit kümmeligen Tassen zum Thema Winter und der Idee, damit die Kitas in Niesky zu unterstützen. Zehn Jahre lang gab es jedes Jahr eine Tasse mit einem witzigen Motiv von Cartoonist Kümmel. Die wurden ein Jahr lang verkauft und der Erlös an die Kitas gespendet.

Nach einem Jahrzehnt mit Wintermotiven und einem Jährchen Pause entschieden sich die beiden Initiatoren, Kümmel und Apotheker Heiko Neumann von der Zinzendorf-Apotheke, mit den Spendentassen einen neuen Weg einzuschlagen. „Wir sind nun schon bei der zweiten Serie und da bereits bei der dritten Edition der seriösen kümmeligen Motivserie rund um die Stadt Niesky mit typischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten", sagt Kümmel.

Während in der ersten Serie ausschließlich eine limitierte Auflage an Tassen produziert wurde, ist die zweite Serie um den Mehrwegbecher erweitert worden. Unterstützt wird die Aktion von Beginn an von Werbung Paul aus Rothenburg. Der Erlös geht seit der ersten Tasse an alle Nieskyer Kindergärten. In diesem Jahr sind es 550 Euro, die unter den Kindergärten aufgeteilt werden können. Die Kitas bekommen dann auf Wunsch entweder das Geld oder aber eine Sachspende, die damit finanziert wird.

Normalerweise wird die Übergabe immer in der Zinzendorf-Apotheke durchgeführt. Das musste dieses Jahr aber coronabedingt ausfallen. Wie genau die Spende 2020 übergeben wird, steht daher noch nicht fest. Man wolle das mit jedem Kindergarten besprechen. Wenn gewünscht, wird die Übergabe dann auf 2021 verschoben. Das Motiv der 2021er-Edition von Tasse und Becher steht bereits fest. „Dieses Mal ist das Motiv die Stadtbibliothek Niesky, weil die Recherchen uns zeigten, dass dieses Gebäude im Jahr 2021 das 275-jährige Jubiläum feiert“, verrät Kümmel.