Astwerfer gesucht: 3000 Euro Belohnung

Friedersdorf. Trotz umfangreicher Ermittlungen, öffentlichen Zeugenaufrufen und der Überprüfung jedes noch so kleinen Hinweises konnte der sogenannte Astwerfer bisher noch nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Görlitz setzt bei der Suche nach ihm nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Gesucht wird ein bislang unbekannter Mann, der im Verdacht steht, seit Oktober 2013 im Revierbereich Zittau-Oberland in mindestens 53 Fällen auf „gefährliche Art und Weise in den Straßenverkehr eingegriffen“ zu haben. Er legte jeweils einen größeren Ast, einen kleineren Baumstamm oder andere Gegenstände meist mittig auf die Straße. In manchen Fällen warf der Unbekannte zusätzlich noch mit Steinen oder anderen Gegenständen. Dadurch entstanden auch Beschädigungen an den Fahrzeugen, ganz zu schweigen von der Schrecksituation, die er bei den Betroffenen auslöste. Letztmalig handelte der unbekannte Täter am 7. September gegen 2:45 Uhr auf der B 96 in Friedersdorf, aus Ebersbach kommend in Richtung Oppach. In fast allen bisherigen Fällen handelte der Gesuchte kurz nach Sonnenuntergang in nachfolgenden Tatortbereichen: Ortsverbindung Schönbach - Dürrhennersdorf, Bereich „Wilhelmshöhe“Leutersdorf, OT Neuwalde, Ortsverbindung Neugersdorf - LeutersdorfEbersbach-Neugersdorf, S 148 in Richtung Grenzübergang, Wald kurz vor Abfahrt Neugersdorf Ebersbacher Straße, Ortsverbindung Kottmarsdorf - Ebersbach, Waldstück B 96, Hauptstraße Friedersdorf, in Höhe der Hausnummer 66, gegenüber der BushaltestelleB 96, Hauptstraße Friedersdorf, circa 50 Meter vor dem Ortseingangsschild Neusalza-Spremberg Den Täter beschreibt die Polizei wie folgt: männlichjunges oder mittleres Erwachsenenaltercirca 170 bis 180 Zentimeter großschlanke bis sportlich kräftige Statur Jacke mit Kapuze, legere Hosen (eventuell eine Art „Arbeitshose“), dunkle Mütze (eventuell Wollmütze) hat eine Taschenlampe oder Stirnlampe mit LED-Licht bei sichträgt eventuell Tuch vor dem Mund oder „Sturmmaske“fährt Fahrrad, eine Art Mountainbike oder Trekkingrad Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund der zahlreichen gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigungen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des Täters führen, hat die Kriminalpolizei eine Belohnung von bis zu 3000 Euro ausgelobt. Hilfreiche Informationen nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter Rufnummer 03581/468100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Trotz umfangreicher Ermittlungen, öffentlichen Zeugenaufrufen und der Überprüfung jedes noch so kleinen Hinweises konnte der sogenannte Astwerfer bisher noch nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Görlitz setzt bei der Suche nach ihm nun…

weiterlesen