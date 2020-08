Radpartie in das Spreequellland

Kevin Ehlers erhält Fritz-Walter-Medaille

Dresden. Kevin Ehlers bekommt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Fritz-Walter-Medaille 2020 verliehen. Das 19-jährige Abwehrtalent erhält die höchste Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball in Silber. Der DFB prämiert seit 2005 die größten Talente aus dem Juniorenbereich der U17- und U19-Teams. „Kevin Ehlers hat bei Dynamo in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung genommen und immer wieder gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt. Es freut uns sehr, dass seine starken Leistungen, aber auch seine herausragenden charakterlichen Eigenschaften nun mit der Fritz-Walter-Medaille honoriert werden. Kevin wird definitiv seinen Weg gehen und wir werden ihm dabei weiterhin die bestmögliche Unterstützung zukommen lassen", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird es in diesem Jahr keine offizielle Ehrungsveranstaltung geben. Stattdessen findet die Übergabe der Medaille voraussichtlich zwischen Mitte und Ende September in Dresden statt und wird von leitenden Verbandsvertretern vorgenommen. „Es ist ein tolles Gefühl diese Auszeichnung zu erhalten und es macht mich unglaublich stolz, aus all den starken Spielern meines Jahrgangs ausgewählt worden zu sein. Das zeigt mir, dass ich mich auf einem guten Weg befinde und der Schritt zu Dynamo der richtige für mich war", sagte Kevin Ehlers, nachdem er von Guido Streichsbier, Trainer der U19-Nationalmannschaft, über den Gewinn der Medaille in Kenntnis gesetzt wurde. Neben Kevin Ehlers werden aus dem Nachwuchsbereich U19 Noah Katterbach (1. FC Köln/Gold) und Frederik Jäkel (RasenBallsport Leipzig, KV Oostende/Bronze) ausgezeichnet. In der U17 erhalten Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Gold), Torben Rhein (Bayern München/Silber) und Luca Netz (Hertha BSC) die Medaille. Bei den Juniorinnen stachen Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg/Gold), Gia Corley (Bayern München/Silber) und Carlotta Wamser (SGS Essen/Bronze) heraus. Kevin Ehlers wechselte im Jahr 2017 aus der Nachwuchsschmiede von Hansa Rostock ins Internat der Nachwuchs Akademie der SG Dynamo Dresden und wurde anschließend zu einem festen Bestandteil der U17- und U19-Bundesligamannschaften. Seit 2019 gehört er fest zum Profi-Kader der SGD und absolvierte im schwarz-gelben Trikot seither 19 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie ein Spiel im DFB-Pokal. Zudem lief er bisher fünfmal für die deutsche U19-Nationalmannschaft auf. (pm/SG Dynamo Dresden)