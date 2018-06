Neuer Vereinschef, neuer Sponsor, neues Turnier

Fielmann sponsert Fußballer

Die SG Rotation Oberseifersdorf hat die Zittauer Niederlassung von Fielmann als neuen Sponsor gewinnen können. Stellvertretend für das Unternehmen übergab Karin Neumann, Leiterin des Hörakustik-Studios, der Männermannschaft am 12. Mai ein hochwertiges Trikotset für 18 Spieler und zwei Torhüter in den traditionellen Farben des Vereins Schwarz und Weiß, mit dem diese nun ihre Spiele bestreitet. Dazu gehören neben Shirts, Hosen und Stutzen auch langärmlige Funktionshemden, sollten die Temperaturen mal kühler sein. „Wir bedanken uns für die Unterstützung“, teilt Sektionsleiter Bernd Neumann im Namen des Vereins mit.

Und die SG Rotation Oberseifersdorf bietet nun auch etwas für ihre Unterstützer an. So hat Bernd Neumann 200 Kugelschreiber und 100 Pins anfertigen lassen und kostenlos an Mitglieder und Sponsoren verteilt. „Um denen auch mal etwas zurückzugeben“, begründet er. Aber auch Fans und andere Interessierte können die Artikel bei ihm erwerben. Ein Kugelschreiber kostet zwei Euro, ein Pin ein Euro.

Interessenten für Kugelschreiber und Pins wenden sich an Bernd Neumann, 0176/70096378,

03583/702328 oder bernd.neumann@rotation-oberseifersdorf.de

Nachwuchsturnier wird wieder international

Am 23. und 24. Juni lädt der Verein zum 43. Kinder- und Jugendturnier ein. Die 16 Startplätze sind vergeben und wieder international besetzt: Für das Turnier haben Fußballmannschaften aus Tschechien und Polen zugesagt. So ist am Sonnabend die D-Jugend von TJ Sokol Broumy zu erleben. Eigentlich war sie auch voriges Jahr eingeplant, musste dann aber aus personellen Gründen kurzfristig absagen. Am Sonntag tritt die E-Jugend von MKS Granica Bogatynia an. Beide Teams haben in den vergangenen Jahren immer wieder mal an den Turnieren teilgenommen. „Wir freuen uns darüber, zeigt das doch die freundschaftliche Verbundenheit mit den Vereinen“, sagt Andreas Albert, Jugendleiter bei der SG Rotation Oberseifersdorf.

Am 23. Juni, von 10 bis 14.30 Uhr, spielen die Mannschaften der D-Jugend um den Pokal der Gemeinde Mittelherwigsdorf. Dabei sind neben TJ Sokol Broumy die Spielgemeinschaften SV Traktor 90 Mittelherwigsdorf/SG Rotation Oberseifersdorf, FSV 1990 Neusalza Spremberg/FSV Oppach und TSG Hainewalde/TSV Großschönau, der ESV Lok Zittau, FSV Oderwitz 02, Herrnhuter SV und die SG Motor Cunewalde. Ab 15.30 Uhr lädt die C-Jugend zu einem Freundschaftsspiel gegen einen noch nicht feststehenden Gegner ein, bevor ab 18 Uhr die Männermannschaft gegen die A-Jugend antritt.

Am 24. Juni, von 10 bis 14.30 Uhr, treten dann die Mannschaften der E-Jugend gegeneinander an, im Kampf um den Pokal der Grundschule Mittelherwigsdorf. Dort spielen neben MKS Granica Bogatynia noch der Ostritzer BC, TSV Herwigsdorf 1891, Herrnhuter SV und TSV Großschönau, die SpVgg Ebersbach sowie zwei Vertretungen vom ESV Lok Zittau.

„Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg und faire Spiele sowie allen Gästen viel Spaß und gute Unterhaltung“, teilt Andreas Albert mit. Für die gastronomische Betreuung sei gesorgt.

Neuer Vorsitz im zweiten Anlauf

Auch einen neuen Vorsitzenden kann der Verein vorweisen: Bernd Neumann übernimmt das Amt für die nächsten drei Jahre, nachdem der bisherige Vereinschef Dietmar Graf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl antrat. Der Beschluss fiel einstimmig, konnte aber erst im zweiten Anlauf gefasst werden. Der Grund: Bei der ersten Mitgliederversammlung im April fand sich noch kein Kandidat für das Amt. Erst bei der Veranstaltung im Mai erklärte sich der 60-Jährige bereit. „Ich habe bis zuletzt gehofft, dass sich jemand anderes, jüngeres findet“, sagt der neue Vorsitzende.

Die SG leitete der Oberseifersdorfer bereits von 1999 bis 2012, übernahm damals laut eigener Aussage die Regie über Nacht, weil der alte Vorstand nach Meinungsverschiedenheiten das Handtuch warf. Zudem ist er seit sechs Jahren Schatzmeister bei der Sektion Fußball, seit einem Jahr der Leiter. Dass Bernd Neumann nun auch wieder für die Abteilungen Gymnastik, Volleyball, Tischtennis zuständig ist, sieht der 60-Jährige als Notwendigkeit an. Ohne Vorstand müsste der Verein mit seinen rund 150 aktiven Mitgliedern nach einer gewissen Zeit aufgelöst werden, erklärt er und wollte das verhindern.

Froh ist der neue Vorsitzende, dass Stephanie Renger weiter als Schatzmeister, Eveline Laube und Inge Starke als Kassenprüfer für die SG tätig sind. Auch deren Wahl verlief einstimmig. Mit der Unterstützung durch die Gemeinde kann der Verein immer rechnen, sagt Bürgermeister Markus Hallmann. Dennoch wünscht sich Bernd Neumann noch einen Stellvertreter an seiner Seite, der entweder aus der Reihe der Mitglieder oder Sponsoren kommen sollte. Zudem sucht er einen Nachfolger für seine Funktion als Schatzmeister bei der Sektion Fußball. Der 60-Jährige hat noch zwei persönliche Ziele mit dem Verein: Einerseits will er 2022 das 100-jährige Bestehen des organisierten Fußballs in Oberseifersdorf feiern, andererseits 2025 das 50. Kinder- und Jugendturnier mitmachen. „Rotation ist Tradition“, sagt Bernd Neumann.

Wer Interesse an einer Vereinsmitgliedschaft hat, erhält weitere Informationen unter www.rotation-oberseifersdorf.de