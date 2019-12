Sicher halten an den Kelchsteinen

Zeugen stören Diebe - Täter auf der Autobahn gestellt

Bautzen. Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstagabend in Bautzen dafür gesorgt, das zwei mutmaßliche Diebe geschnappt wurden. Sie beobachteten, wie sich zwei Unbekannte an einem BMW an der Otto-Nagel-Straße zu schaffen machten. Die Täter hoben das Fahrzeug mit einem Wagenheber an und flexten an der Abgasanlage. Als sie bemerkten, dass sie nicht mehr allein waren, ergriffen sie die Flucht. Eine herbeigerufene Streife des Bautzener Reviers nahm auf der A4 die Verfolgung des mutmaßlichen Fluchtfahrzeuges auf. Schließlich stoppten sie die Tatverdächtigen in Höhe des Rastplatzes Löbauer Wasser. Im Auto saßen zwei polnische Bürger im Alter von 25 und 30 Jahren. Die Polizisten fanden einige Hinweise an den Männern und im Auto, die annehmen ließen, dass es sich um die Täter handelte. Dazu zählte das vermutliche Tatwerkzeug und zusätzliches Diebesgut. Der ältere der beiden führte das Fahrzeug außerdem unter Drogeneinfluss. Ein Test wies auf den Konsum von Amphetaminen hin. Nun klickten die Handschellen. Im Polizeirevier Bautzen behandelten die Ordnungshüter die Tatverdächtigen erkennungsdienstlich und erstatteten Anzeigen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls an Kraftfahrzeugen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Ertappten dauern an. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem unterstützenden und schnellen Hinweis der Zeugen.Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstagabend in Bautzen dafür gesorgt, das zwei mutmaßliche Diebe geschnappt wurden. Sie beobachteten, wie sich zwei Unbekannte an einem BMW an der Otto-Nagel-Straße zu schaffen machten. Die Täter hoben das Fahrzeug mit…

weiterlesen