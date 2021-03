Ostern in den Findlingspark?

Read and Download Professional Personal Statement Writerss Free Ebooks in PDF format - GUNNERS AT WAR GUNMANS CURSE GUNSLAMMER GUNNERS MOON GUNPOWDER TREASON Am 15. März startete der Park in seine 18. Saison. Seitdem sind Spaziergänge in einer einzigartigen Landschaft mit tausenden blühenden Krokussen, Narzissen, Tulpen und Alpenveilchen also wieder möglich. Die Eiszeit-Ausstellung bleibt allerdings vorerst geschlossen. Parkrundfahrten und die Ausleihe von Audioguides werden aus hygienischen Gründen derzeit ebenfalls nicht angeboten. Elektronische Führungen durch den Park können aber auf dem eigenen Smartphon als kostenlose Applikation genutzt werden. Zur deutschen, polnischen und tschechischen Version werden ab diesem Jahr Versionen auf Sorbisch, außerdem in Leichter Sprache und eine Führung für sehbehinderte Personen geboten.

Ob Ostern geöffnet sein wird, hängt von der Entwicklung der Inzidenzen und den damit verbundenen Regelungen des Freistaats ab. Überschreitet der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Hundertermarke (maßgeblich sind hier die Zahlen des RKI), müsste der Park wieder schließen. Man sollte sich also vor dem Besuch vergewissern, ob der Park auch geöffnet ist.

Natürlich müssen im Park die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden. Dazu gehört unter anderem die Voranmeldung des Parkbesuchs. Dies kann unkompliziert, auch kurzfristig telefonisch unter 035774/556352 oder per Mail info@findlingspark-nochten.de erfolgen.

Wir es Konzerte und Feste geben?

Ob der Findlingspark Nochten 2021 auch kulturelle Höhepunkte bieten kann, wird von der jeweils aktuellen Corona-Lage bestimmt. Das Parkteam plant optimistisch den traditionellen Frühlingspflanzenmarkt am 1. Mai, Sommerkonzerte im Freien, das Heidefest Anfang September und das Halloweenfest. Angebote für Kindergruppen, welche Dank der Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien entwickelt wurden, sollen stärker etabliert werden.

Sicher ist schon jetzt, dass die Parksaison 2021 mit neuen gastronomischen Angeboten bereichert wird. Nach der Parkerkundung lädt der „Big-Rock-Imbiss“ zur Stärkung mit regionalen, frischen Gerichten oder zu einem selbstgemachten Pücklereis. Der Imbiss öffnete am 19. März, vorerst mit „to go“-Verkauf. Für alle Parkliebhaber wartet auch ein neues Souvenir. Ab sofort kann man ein Findlingspark-Memo erwerben und beim unterhaltsamen Spiel die blühenden Pflanzen des Parks kennenlernen.