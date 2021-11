Zittaus neue Sporthalle ist fertig

Nach einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr wurde am 1. November die Sporthalle der Schule an der Weinau feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Die Zweifeldhalle plus Verbinderbau zum bestehenden Schulgebäude kostete rund 4,2 Millionen Euro, die Stadt Zittau steuerte einen Eigenanteil von rund 2,6 Millionen Euro bei. Oberbürgermeister Thomas Zenker: „Im Sommer 2017 hat eine Initiative aus den Schulen an der Weinau dafür gesorgt, dass wir dieses große Projekt wortwörtlich noch in den Haushalt gequetscht haben. Dafür nochmals meinen Dank - es war richtig so, denn die Halle wird für den Schul- und den Vereinssport gebraucht – auch wenn wir dafür ein sehr großes Paket an Eigenmitteln schnüren mussten.“

Fünf Planungsbüros und 32 Baufirmen waren schließlich am Bau beteiligt. „Im Namen des Stadtrats danke ich den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie allen beteiligten Planungs- und Baufirmen, dass wir terminlich und kostenseitig gemeinsam so eine Punktlandung geschafft haben“, so OB Zenker.

Neben der umfangreichen Ausstattung, die die Halle im Bau erhalten hat, konnte das Zittauer Amt für Bildung und Soziales aus einem Bundesprogramm zusätzliche 46.000 Euro für die Ausstattung des gesamten Sportkomplexes einwerben. Damit stehen ergänzend auch Floorball, Tischtennis und verschiedene Turngeräte für den Sport zur Verfügung. Dadurch, dass die alte Halle erhalten geblieben ist und die neue Halle geteilt werden kann, entsteht außerdem mehr Flexibilität bei der Vergabe von Hallenzeiten.