Wolfsscheune Rietschen: Neue Besetzung und neue Aufgaben

DVB: Bahnen rollen wieder über Canalettostraße

Dresden. Seite heute Morgen (14. Oktober) rollen die Straßenbahnlinien 4, 10 und 12 zwischen Straßburger Platz und Fetscherplatz wieder planmäßig über Canalettostraße und Nicolaistraße. Im Zuge der jetzt erfolgten Gleiserneuerung wurde die Haltestelle „Krankenhaus St.-Joseph-Stift" barrierefrei ausgebaut. Seit 8. Juli hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gemeinsam mit ihren städtischen Partnern DREWAG und Stadtentwässerung Dresden auf der Canaletto- und Nicolaistraße zwischen Stübelallee und Fetscherplatz knapp 500 Meter Doppelgleis, die angrenzenden Bereiche der Fahrbahn sowie Gehwege und Versorgungsleitungen erneuert. Zur besseren Stromversorgung wurden 70 Fahrleitungsmaste aufgestellt. An der Station „Krankenhaus St. Joseph-Stift" entstanden so genannte Haltestellenkaps, an denen die Bahnen an den Fahrbahnrand geführt werden. Dort können Fahrgäste sicher und barrierefrei ein- und aussteigen. Richtung Stadtzentrum sorgen zwei Fahrgastunterstände für Witterungsschutz. In der Gegenrichtung genügt ein Unterstand. Sitzgelegenheiten, elektronische Abfahrtstafeln und Fahrradbügel in beiden Richtungen komplettieren die Stationen. Anfang November werden im Haltestellenbereich fünf neue Bäume gepflanzt. In den kommenden vier Wochen wird der Übergang zwischen bestehender Fahrbahn und neuer Gleistrasse hergestellt. Während dieser Zeit können Autos in einer Richtung wieder über die Canalettostraße fahren. Im Zuge der weiteren Rekonstruktion der Verkehrsachse in Richtung Fetscherplatz sollen auch die jetzt noch nicht erneuerten Fahrbahnen getauscht werden. Das kann unabhängig von den jetzt gebauten Gleisanlagen erfolgen. Die Baukosten betragen insgesamt rund fünf Millionen Euro, wovon etwa 3,3 Millionen Euro durch den Freistaat Sachsen gefördert werden. In den Kosten ist die spätere Erneuerung der Fahrbahnen auf der Canalettostraße bereits enthalten.