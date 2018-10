Wartungsarbeiten und Sedimentumlagerung

HC Elbflorenz sitzt im Tabellenkeller

Dresden. In Sachen Zuschauergunst ging es am Freitagabend, 28. September, beim HC Elbflorenz (1.562 Zuschauer) und bei den Dresdner Eislöwen (1.617) fast gerecht zu. Der Unterschied: Die Eislöwen feierten beim 6:5 gegen Bietigheim ihren ersten Saisonsieg während die Schützlinge von Christian Pöhler weiter auf ihren ersten Doppelpunktgewinn warten. Nach dem 24:26 gegen den HSV sitzen die Tiger weiter im Tabellenkeller. Bis zum 11:8 durch Henning Quade sah es für Gastgeber in Sachen Heimsieg richtig gut aus. Dann folgte wieder eine Phase in der Elbflorenz ohne Tore bleib und Hamburg mit einer 12:13 Führung in die Pause ging. Im zweiten Abschnitt gelang den Gästen beim 21:24 (56. Minute) durch Lukas Ossenkopp der Lucky Punch. "Es ist vieles Kopfsache" stellte HC Trainer Christian Pöhler fest. Auf den HC Elbflorenz warten am 3. Oktober in Ferndorf und am 6. Oktober bei der TUS N-Lübbecke zwei schwere Auswärtshürden. Beim nächsten Heimspiel, das Derby am 13. Oktober, 19.30 Uhr, gegen den Dessauer-Roßlauer HV, dürfte die Ballsportarena das erste Mal in der neuen Saison ausverkauft sein. Andreas Reiche