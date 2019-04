Vertragsverlängerungen im Fuchsbau

Nach der durchaus erfolgreichen Saison der Lausitzer Füchse, in der man das Playoff-Viertelfinale erreichte und nach sieben Spielen dem ESV Kaufbeuren unterlag, gibt es jetzt die ersten Vertragsverlängerungen zu vermelden.

Auf dem Sponsorenabend, in den Räumen der Stadtwerke Weißwasser, verkündete der Geschäftsführer der EHC "Lausitzer Füchse" Spielbetriebs GmbH, Dirk Rohrbach die Vertragsverlängerung von gleich fünf Spielern. Im Trikot der Lausitzer Füchse werden auch in der kommenden Saison Clarke Breitkreuz, Oliver Granz und Philip Kuschel auflaufen. Breitkreuz und Granz hatten bereits Verträge mit einer Option auf ein weiteres Jahr in Weißwasser.

Clarke Breitkreuz, der zur letztjährigen Saison aus Frankfurt nach Weißwasser wechselte, erwies sich in der abgelaufenen Saison als enorm wichtiger Spieler. Sehr mannschaftsdienlich und selbst torgefährlich sammelte der 27-Jährige in 48 Spielen mit 21 Treffern und 17 Vorlagen immerhin 38 Punkte. Nach seiner verletzungsbedingten Pause stand er der Mannschaft bald wieder mit seinem Torinstinkt und spielerischen Klasse zur Verfügung.

Auch Oliver Granz zeigte in seiner ersten DEL2-Saison sein Talent und Können. Mit 18 Punkten, 2 Treffern und 16 Torvorlagen, punktete der 21-jährige Verteidiger nicht nur in der Scorer-Wertung, sondern auch beim Trainer und empfahl sich somit für ein weiteres Jahr in Weißwasser.

Philip Kuschel, der von den Fans nach dieser Saison zum „Fuchs der Saison" gewählt wurde, entschied sich, nach einem Vertragsangebot durch den Club, für ein weiteres Jahr in der Lausitz. Das Weißwasseraner Eigengewächs bewies in dieser Spielzeit, dass er ein Spieler mit Allround-Qualitäten ist und sowohl als Stürmer, aber auch als Verteidiger seine Aufgaben zur Zufriedenheit der Trainer erfüllt. Er absolvierte 49 Spiele für die Lausitzer Füchse, erzielte dabei 2 Tore und gab 10 Vorlagen. Zudem spielte er noch 10 Mal für den Oberliga-Kooperationspartner, die Crocodiles Hamburg und war dort mit 2 Toren und 5 Vorlagen erfolgreich.

Auch der Vertrag mit Feodor Boiarchinov wurde verlängert. Der Stürmer, der seit der Saison 2017/2018 in Weißwasser spielt, hat sich durch seine beständig guten Leistungen zu einem der Leistungsträger im Team der Lausitzer Füchse entwickelt. Er erzielte in der abgelaufenen Saison 11 Tore und gab 21 Vorlagen. Trotz der von der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) auferlegten Sperre war dies für die Verantwortlichen des Clubs kein Grund, Feodor Boiarchinov nicht weiter zu verpflichten. „Ausschlaggebend waren seine Leistungen, die uns dazu bewogen haben, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Wir unterstützen Feodor natürlich in dieser für ihn sehr schwierigen Situation und freuen uns, dass er weiterhin für die Lausitzer Füchse spielen wird", so Dirk Rohrbach zur Vertragsverlängerung. Der Vertrag mit dem 25-Jährigen wurde für zwei Jahre verlängert.

Und noch ein weiterer, wichtiger Spieler hat in Weißwasser unterschrieben. Jordan George, der 1,73m große Stürmer bleibt ebenfalls ein weiteres Jahr in der Lausitz. Mit 45 Scorerpunkten, davon 15 Toren und 30 Torvorlagen, war der 28-jährige, gebürtige US-Amerikaner einer der Leistungsträger in der letztjährigen Mannschaft. Er brillierte mit enormer Schnelligkeit, viel Übersicht und Sicherheit beim Torabschluss. Auch wenn George andere Angebote von Vereinen der DEL2 hatte, so entschied er sich letztlich für eine weitere Saison Fuchsbau. (pm)