Tausend falsche Wege im Selbstverlag

Business Continuity Disaster Recovery Plan Template - Options to buy an essay online. Making your writing more efficient, and picking up techniques from professionals Sie wollte schon immer ein Buch schreiben, fing an, blieb irgendwann hängen. Der Traum vom eigenen Roman blieb vorerst ein Traum. So erging es nicht nur Thessa Grundig, vielen Hobbyautoren dürfte das bekannt vorkommen. An dem Punkt bleiben viele Geschichten für immer in Schubladen und auf Festplatten. Nicht so bei Thessa Grundig. Spricht man mit ihr über ihr Erstlingswerk »Tausend falsche Wege«, dann merkt man, dass viel Herzblut und Leidenschaft hineingeflossen sind.

reports apa discipline Englehart Phd Thesis argumentative essay women inequality ways to help the environment essay Die Autorin hat nicht nur eine Geschichte zu Papier gebracht und im Selbstverlag herausgebracht, in der es um eine »klassische Dreiecksbeziehung« geht und in der die Protagonistin »im Laufe des Buches lernt, auf sich selbst zu hören“, wie sie sagt. Sie hat auch vor und nach dem Schreiben viel Zeit investiert. Sie belegte einen Online-Schreibkurs und informierte sich ausführlich zum Thema Selbstverlag und Anbietern wie BoD, Epubli und Amazon. »Es gibt online viele Gruppen, die einem dabei helfen«, erzählt Thessa Grundig. Sie machte nicht den Fehler, zu denken, sie könne alles allein, weil man das Schreiben ja in der Schule lernt. Sie ließ nicht nur Freunde das Buch vorab lesen, sondern suchte sich einen Lektor. Der kostet zwar Geld, bringt dafür aber einen professionellen Blick mit. Auch bei der Cover-Gestaltung half ein Profi mit.

Are you seeking best Dissertation Experts Com in the UK, so that you can write a custom coursework solution to submit to your college or university? We Die Arbeit am Buch selbst, vom ersten Manuskript bis zur fertigen Erzählung, dauerte etwa zweieinhalb Monate. Doch auch dann hört die Arbeit nicht auf. Es galt, die Werbetrommel zu rühren. Eine Aufgabe, die eigentlich ein Verlag übernimmt. Aber im Selbstverlag muss man auch da selbst ran. »Ich habe Flyer gedruckt und verteilen lassen, habe mit Buchhandlungen gesprochen und mich in das Thema Social Media reingefuchst«, erzählt sie. Und sie schrieb regionale Medien an. Das hat sich gelohnt. Eine dreistellige Zahl an Büchern ist schon verkauft und es gibt auch erstes Leserfeedback. Viel verdienen wird die Autorin trotzdem nicht. »Es ist ein Hobby, das erste Buch wird vermutlich sogar ein Minusgeschäft«, sagt sie. Trotzdem läuft die Arbeit an Band zwei.

Thessa Grundig wohnt nahe Löbau und ist nicht hauptberuflich Autorin. Das Schreiben ist ein Hobby, der Autorinnenname ein offenes Pseudonym. Sie hat sich bewusst dazu entschieden, nicht unter ihrem echten Namen zu veröffentlichen. »Feedback, ob Lob oder Kritik, geht in erster Linie an Thessa, somit bleibt mein Privatleben unberührt.«