Sportbünde fordern Neustart

Die Kreissportbünde Oberlausitz und Bautzen werben aktuell für eine gemeinsame Initiative. Unter dem Motto »Zeit für den Neustart« werden vom 28. bis 30. Mai im gesamten Freistaat alle Sportvereine aufgerufen, Sport zu treiben. Damit sollen sie zeigen, dass es sie noch gibt. Zwischen Elbe und Neiße sind das immerhin über 80.000 Menschen, die organisiert in rund 700 Vereinen aktiv sind. Gemeinsam mit dem Dachverband, dem Landessportbund Sachsen, wollen zudem alle 13 Kreissportbünde mit unterschiedlichen Aktivitäten auf sich aufmerksam machen.

Ziel des Aktionswochenendes ist es einerseits, den organisierten Vereinssport zu präsentieren und andererseits auf die zwingend notwendigen Öffnungsschritte hinzuweisen. Vereine sollen dabei selbst kreativ werden und im Rahmen der Vorschriften für sich werben. Dies kann beispielsweise durch Lauf-Challenges, kleine digitale Wettbewerbe oder auch humorvolle Aktionen passieren. Passt beispielsweise noch das Sporttrikot oder geht die Flutlichtanlage des Stadions noch an? Begleitet wird dies online auf den diversen Kanälen wie Facebook, Instagram, Whatsapp oder der eigenen Homepage. Dazu wurde der Hashtag #sportvereint ins Leben gerufen.

Nachbesserung der Schutzverordnung gefordert

Die Kreissportbünde gehen also in die Offensive. »Mit jenem Wochenende Ende Mai wollen wir auf die prekäre Situation unserer Sportvereine hinweisen. Es ist Zeit, den Sport endlich als einen Teil der Lösung zu erkennen und zu nutzen«, sagt Dr. Stephan Meyer, Präsident des Oberlausitzer Kreisportbunds. Ihm zur Seite steht Torsten Pfuhl. Als Präsident des Kreissportbundes Bautzen fordert er die Gleichstellung mit anderen Lebensbereichen wie z.B. Kultur, Religion und Gastronomie. Hier sollte der Sport eine adäquate Berücksichtigung in den jeweiligen Öffnungsschritten bei den Inzidenzen unter 100 und 50 in der Coronaschutzverordnung des Freistaates finden. »Natürlich müssen wir dabei realistisch bleiben. Aber eine sinnvolle und perspektivische Öffnung, auch und insbesondere in der Gleichstellung zu anderen Lebensbereichen, ist nicht im ausreichenden Maß zu erkennen. Hier muss zwingend eine Nachbesserung passieren«, so Torsten Pfuhl.

Bei einer Inzidenz unter 100 ist weiterhin nur das gemeinsame Sporttreiben von Personen aus zwei Haushalten zulässig. Zwar lässt Paragraph 19 bei Inzidenz unter 100 kontaktfreien Sport auf Außen- und Innensportanlagen sowie Kontaktsport auf Außensportanlagen mit tagesaktuellen Test und einer Kontakterfassung zu, allerdings ist hier keine Personenzahl definiert. »Deswegen greift Paragraph 4, in dem die Kontaktbeschränkungen geregelt sind«, erklärt Marko Weber-Schönherr, Geschäftsführer des Oberlausitzer Kreisportbunds. Und der besagt, das Treffen nur mit Angehörigen eines weiteren Hausstands und mit maximal zehn Personen (in geschlossenen Räumen sogar nur fünf Personen) möglich sind. Diese Beschränkung auf die Hausstände gilt in anderen Bereichen nicht.

Eine Abkehr von der Regelung der zwei Haushalte, die gemeinsam Sport treiben dürfen, halten die Kreissportbünde für zwingend notwendig, um überhaupt Sportbetrieb im Verein wieder ermöglichen zu können. Die Vereine seien mit ihren Ideen und Hygienekonzepten gut vorbereitet und erhielten jede Hilfestellung durch die Kreissportbünde. Die Kreissportbünde Oberlausitz und Bautzen schlagen für mögliche Öffnungsschritte vor, bei einer Inzidenz unter 100 nach sieben Tagen kontaktfreien Außensport, kontaktfreien Innensport in Kleingruppen bis zehn Personen und Kontaktsport mit Negativtest zuzulassen. Bei Inzidenzen unter 50 sollte aus Sicht der KSBs nach 14 Tagen Sportbetrieb ohne weitere Einschränkungen möglich sein.