Spendenaufruf für Pistoia

Am 12. April sollte eigentlich eine Bürgerreise nach Pistoia, der ältesten Partnerstadt von Zittau, starten. Aufgrund der Corona-Pandemie ist an eine Fahrt in die rund 90000 Einwohner zählende Stadt in der Toskana aktuell allerdings nicht zu denken. Die Reise wurde um ein Jahr verschoben. Italien ist eines der Länder, die vom Coronavirus besonders getroffen wurden. Auch die Menschen in der Partnerstadt hat die Pandemie heftig getroffen. „Die Anteilnahme hier in Zittau ist groß. So entstand die Idee eines Spendenaufrufes für Pistoia“, teilt die Zittauer Stadtverwaltung mit.

Michaela Janyska, Mitarbeiterin für internationale Zusammenarbeit bei der Stadtverwaltung Zittau, berichtet aus Telefonaten, dass die Lage in Pistoia sehr kompliziert sei. Schon seit dem 4. März sind die Schulen geschlossen. Nördlich der Stadt liegt das beliebte Skigebiet Abetone/Val di Luce, das mit fast 2000 Metern höchste Skigebiet in der Provinz Pistoia ist. Die Betreibergesellschaft der Liftanlage hat ab 5. März ein Skipass für nur 5 Euro angeboten, damit viele zum Skifahren kommen können. Das hatte verheerende Folgen für den Ansteckungsverlauf.

Spenden fürs Krankenhaus in Pistoia

Die Stadt Zittau arbeitet seit vielen Jahren mit dem Verein „Stammtisch“ in Pistoia zusammen, der sich zum Ziel gesetzt hat, die deutsche Sprache, Kultur und die Händlerkontakte zu unterstützen. Der Verein organisiert in der Provinz Pistoia einen Sprachwettbewerb für die Schulen, bietet Bildungsreisen nach Deutschland an und unterstützt die regionalen Produzenten bei Märkten in Deutschland (zum Beispiel beim Toskanischen Markt in Reutlingen). Der jährliche Markt in Pistoia im Herbst, auf dem sich auch die Stadt Zittau präsentiert, wäre ohne den Verein Stammtisch nicht möglich.

Der Vorstand des Vereins hat ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Extrakasten). Die Spenden werden an das Krankenhaus in Pistoia weitergeleitet. Der Verein ist für jegliche Unterstützung dankbar und stellt auf Wunsch auch eine Spendenbescheinigung aus.

Kontoverbindung:

Kontoinhaber: Associazione Culturale Italo-Tedesca Stammtisch

Bankinstitut: BANCA ALTA TOSCANA

IBAN IT62 N089 2270 3700 0000 0823 058

BIC ICRAITRRPM0 (0=Null)

Verwendungszweck: Donazione/Spende zu Gunsten Spital Pistoia