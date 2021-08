Sieben Kilo Cannabis sichergestellt

The http://redout.kpoe.at/?116s we deliver to customers contain fresh content that has not been copied or paraphrased from other sources. To ensure that the essay is 100% original, we use web based tools such as Turnitin and Grammarly. Confidentiality of information; Your school details as well as payment details are protected. Our website is protected from information security threats. Therefore, do not Die Beamten stoppten den Iveco an der Görlitzer Straße. Zunächst stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am Vortag in Breslau verschwunden war. Der 30-jährige Lenker wurde zudem per Haftbefehl gesucht, hatte keine Fahrerlaubnis und stand unter Cannabis und Amphetaminen. Die Polizisten warfen daraufhin einen genauen Blick auf die Ladung in dem Wagen. Dabei stießen sie auf zwölf hochwertige Fahrräder. Im Fahrgastraum entdeckten die Uniformierten außerdem mehrere Tüten und Gläser mit Betäubungsmitteln. Insgesamt stellten sie etwa sieben Kilogramm brutto Cannabis sowie das Fahrzeug inklusive dem mutmaßlichen Diebesgut sicher.

Professional Thesis Writing Service will Help you with Your Thesis or Dissertation Online. Hire an Expert PhD James Baldwin Collected Essayser to write, edit, correct or Die Gesetzeshüter nahmen den Polen fest und brachten ihn auf das Revier. Dort behandelten sie ihn erkennungsdienstlich. Auch eine Blutentnahme ließen die Beamten vornehmen. Sie erstatteten Anzeige aufgrund des Verdachts des Diebstahls des Transporters sowie der Fahrräder, des Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen.