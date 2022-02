Shopping-Bändchen für Görlitzer Innenstadt

Wer zum Einkaufen in die Görlitzer Innenstadt will, der kann sich den Einkaufsbummel jetzt per Shopping-Bändchen erleichtern. So funktioniert es: Als Ausgabestellen für die Bändchen fungieren das Testcenter in der Straßburg Passage und die Clearex-Testcenter in der Bahnhofstraße 79, Hospitalstraße 9, auf dem Elisabethplatz und im Neiße Park. Dort kontrollieren die Mitarbeiter entweder den 2G-Status oder führen einen Test durch. Liegt ein gültiger 3G-Nachweis vor, erhält man das Bändchen mit tagesaktuellem Datum. Kommt der Kunde bzw. die Kundin ins Geschäft, brauchen Händler nur noch das Bändchen prüfen. Das soll Warteschlangen durch individuelle Kontrollen verhindern. Pflicht ist das Bändchen natürlich nicht. Es können auch weiterhin Handy-App, Impfausweis, Genesenenschein oder negatives Testergebnis vorgezeigt werden.

Die Aktion wird zunächst in der Görlitzer Innenstadt auf der Berliner Straße, Jakobstraße, Hospitalstraße, auf Postplatz und Marienplatz, in Straßburg Passage und City Center, auf Demianiplatz, Elisabethplatz, Obermarkt, in der Steinstraße sowie im Neiße Park umgesetzt. Die EGZ- Wirtschaftsförderung stellt dafür die Bändchen zur Verfügung, organisiert und koordiniert die Leistungen und steht den Händlern als Ansprechpartner zur Seite. Gestartet wurde die Aktion am 9. Februar. „Mit dem Shopping-Bändchen wollen wir die Lust auf Einkaufen in Görlitz wieder erwecken und die Frequenz im Einzelhandel wieder steigern“, sagt EGZ-Geschäftsführerin Eva Wittig über das Ziel des Angebots.

Order custom term papers written from scratch starting at just per page. Why people choose Decision Analysis Homework Helps. Custom Classification Essay for All Content Writing Requirements Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.