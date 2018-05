Polizeipräsident bedankt sich bei Lebensrettern

Tödlicher Verkehrsunfall

Weißwasser. In Weißwasser kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 90-Jährige ums Leben kam. Eine 53-jährige Frau war in ihrem Auto auf der Schweigstraße in Richtung Krankenhaus unterwegs. An einer Querungshilfe für Fußgänger erfasste sie eine 90-jährige Passantin. Diese erlitt infolge der Kollision schwerste Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Cottbus geflogen werden. Dort erlag sie nur wenige Stunden später ihren Verletzungen. Der Unfalldienst der Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des tragischen Ereignisses aufgenommen.In Weißwasser kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 90-Jährige ums Leben kam. Eine 53-jährige Frau war in ihrem Auto auf der Schweigstraße in Richtung Krankenhaus unterwegs. An einer Querungshilfe für Fußgänger…