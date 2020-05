Panzergranate kontrolliert gesprengt

Bad Muskau. Ein Grundstücksbesitzer meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei in Weißwasser , nachdem er bei Erdarbeiten am Jämlitzer Weg in Bad Muskau auf einen granatenähnlichen Gegenstand gestoßen war. Eine Streife sah sich den Fund vor Ort an und informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Bei dem Fund handelte es sich um eine circa 130 Kilogramm schwere Panzersprenggranate. Der Fundort wurde zunächst abgesichert. Am Mittwoch entschied dann ein Sprengmeister, die sowjetische Fundmunition zu bergen und auf einem nahegelegenen Feld kontrolliert zu sprengen. Hierzu trafen zahlreiche Einsatzkräfte die notwenigen Sicherheitsvorkehrungen. Die Freiwilligen Wehren aus Bad Muskau, Gablenz und Krauschwitz legten eine 500 Meter lange Wasserleitung zum Sprengort. Die Kameraden füllten auf diese Weise einen Sack mit etwa 8.000 Litern Wasser. Diesen legten sie vor der Sprengung über die Granate. Der Sicherheitsradius rund um die Munition betrug circa einen Kilometer. Polizisten des Polizeireviers Weißwasser, des Einsatzzuges sowie Kollegen aus Brandenburg sperrten den Straßenverkehr sowie alle Wege rund um das betreffende Feld ab und richteten Umleitungen ein. Gegen 17 Uhr konnte die Panzergranate schließlich erfolgreich gesprengt werden.

