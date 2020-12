PÃ¤ckchenaktion wirbt fÃ¼r die Europastadt

PhD Thesis Writing Service. A PhD thesis is the most important piece of work that you will complete in your academic career, but it is also one of the toughest. Our professional PhD How To Write Literature Review For Research are designed to relieve some of the pressure and provide expert support from a specialist team of PhD writer. They will guide you through the process of writing your PhD thesis, from the Die Päckchenaktion startete die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH im Rahmen der Brexit-Kampagne. Die zentral versendeten Weihnachts-Genuss-Päckchen enthalten neben kulinarischen Leckereien wie Ministollen, Lebkuchen und getrockneten Steinpilzen auch die in Polen traditionellen Oblaten, ein wichtiges Zeichen der Liebe und des Friedens. Alles, was es dazu noch braucht, sind die Adressaten sowie persönliche Wünsche. Diese können direkt über die Webseite benannt werden. Mitmachen kostet nichts. Damit alle Päckchen noch rechtzeitig vor Weihnachten versandt werden können, ist am 14. Dezember und 12 Uhr Einsendeschluss.

Andrea F. Behr, Geschäftsführerin der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH setzt dabei ganz auf die Unterstützung der polnischen Bewohner und Bewohnerinnen der Europastadt und ruft zum Mitmachen auf. „In der Weihnachtszeit sind die Themen Familie, Freunde und Heimat noch stärker aufgeladen als in der restlichen Zeit des Jahres. Auch die Traditionen spielen dabei eine große Rolle. Vor diesem emotionalen Hintergrund senden wir nun Grüße aus der Europastadt", so Andrea Behr.

Die Päckchenaktion ist Teil der Brexit-Kampagne der Europastadt. Die startete vor etwa einem Jahr. Sie soll die Lebensqualität, die Chancen und die besonderen Vorteile beim Leben in der deutsch-polnischen Europastadt und der ganzen Region zeigen und damit gezielt umzugswillige Polen in Großbritannien ansprechen. Dabei kommen vor allem Testimonials in Videos und Blogbeiträgen zu Wort, die von ihren Erfahrungen hier erzählen und ihr Leben an beiden Seiten der Neiße zeigen. Dabei stießen die Initiatoren der Kampagne immer wieder auf Personen, die erst kürzlich in die Europastadt gekommen waren, um hier mit ihrer Familie eine neue Zukunft aufzubauen. So zum Beispiel Izabela Jucha oder Familie Truch.

Zu finden ist die Kampagne auf:

www.welcome-goerlitz-zgorzelec.com

fb.me/welcome.goerlitz.zgorzelec

instagram.com/welcome_goerlitz_zgorzelec